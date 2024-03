Da Dara Khosrowshahi ble ansatt som Uber-sjef i 2017, måtte han gi opp opsjoner for 160 millioner dollar i Expedia, der han i sin tid var den best betalte sjefen i et S&P 500-selskap.

Som en del av ansettelsesavtalen gikk Uber med på at Khosrowshahi skulle få opsjoner for 1,75 millioner aksjer dersom selskapet snittet minst 120 milliarder dollar i verdsettelse (på fullt utvannet basis) over en periode på 90 dager.

Saftig gevinst

Dette vilkåret, altså definert før Ubers børsnotering i 2019, ble innfridd 6. februar. Ettersom det andre vilkåret om at han måtte bli i jobben i fem år ble innfridd i 2022, har Khosrowshahi nå dermed mottatt opsjonene for å kjøpe aksjer priset til rundt 136 millioner dollar, skriver Financial Times.

Utøvelseskursen for opsjonene er 33,65 dollar, og betyr at utøvelsen vil koste Khosrowshahi 59 millioner dollar. På dagens kurser snakker vi altså om en gevinst på 77 millioner dollar.

Uber-aksjen sluttet onsdag på 77,73 dollar, en kurs som priser selskapet til mer enn 160 milliarder dollar.

Snuoperasjon

Opsjonspakken ble av selskapet karakterisert som «nødvendig gitt utfordringene Uber måtte hanskes med i 2017 og den kritiske rollen Khosrowshahi ville spille i Ubers transformasjonsplan.»

Etter å ha blitt handlet rundt eller under IPO-kursen 45 dollar og en verdsettelse på omkring 82 milliarder dollar i flere år, har Uber-aksjen steget nesten 150 prosent de siste 12 månedene i takt med konsernsjefens snuoperasjon bestående av kostnadskutt og salg av ikke-kjernevirksomhet som selvkjørende biler. I tillegg har selskapet ifølge avisen begynt å dra inn annonseinntekter.

Tilbakekjøp

I midten av februar annonserte selskapet sitt første tilbakekjøpsprogram for egne aksjer, noe som har vært en trigger for å løfte aksjen til dagens nivåer. Programmet på 7 milliarder dollar ble lansert bare dager etter at selskapet presenterte 2023 som det første helåret med positivt driftsresultat.

Uber-sjefens opsjoner løper ut i september, og Khosrowshahi har ifølge Financial Times planer om å utøve dem – dog ikke «innenfor de neste 90 dagene» slik det står i dokumenter sendt til det amerikanske børs- og finanstilsynet (SEC).

Ifølge de samme dokumentene har juridisk direktør Tony West og HR-direktør Nikki Krishnamurthy rett til å kjøpe i alt 2,25 millioner aksjer som er priset til omtrent 175 millioner dollar på dagens kurser. Opsjonene kan utøves frem til 2028, på utøvelseskurser mellom 33 og 41 dollar.