Microsoft lanserer nytt AI-verktøy for finans

Microsoft kunngjorde torsdag at de vil lansere en Copilot-chatbot som kan utføre diverse oppgaver for personer som jobber innen finans, skriver CNBC.

«Vi ønsker at alle avdelingene skal være aktivert og beriket med en Copilot», sa Charles Lamanna, visepresident for forretningsapplikasjoner i Microsoft.

Det nye AI-verktøyet for finans vil i utgangspunktet kjøre en variansanalyse, avstemme data i Excel og fremskynde innkrevingen i Outlook. Programvaren kan trekke informasjon fra lagrede data i SAP og i Microsoft Dynamics 365. Flere funksjoner vil komme til finans-copiloten senere i år, ifølge Lamanna.

Fra to timer til 10 min.

I gjennomsnitt bruker en person i et finansplanleggings- og analysesteam alt fra én til to timer på avstemning hver uke. Med den nye Copiloten er det beregnet at de vil bruke kun 10 til 20 minutter pr. uke, sier visepresidenten videre.

Tanken bak det nye verktøyet er å hjelpe de ansatte med å bruke færre timer på kjedelige oppgaver og gi tid til mer engasjerende arbeid som kan bidra mer til selskapet.

Microsoft har slengt seg på AI-bølgen som i dag dominerer tankerekkene innenfor teknologi. Microsofts nysatsing i feltet ha fått mye oppmerksomhet blant både bedrifter og analytikere, og flere mener den nye Copiloten vil være en katalysator for Microsoft-aksjen videre.