Meta vil ikke lenger betale for nyheter

IT-giganten, som blant annet eier Facebook og Instagram, går bort fra en ordning der de har betalt mediehus for nyheter som blir delt på plattformene. Når de eksisterende kontraktene går ut, vil det ikke bli inngått nye, sier Meta.

I tillegg skal nyhetsfanen i Facebook fjernes i Australia og USA. Den er allerede tatt bort i Frankrike, Storbritannia og Tyskland.

– For å sikre at vi fortsetter å investere i produkter og tjenester som driver brukerengasjement, vil vi ikke inngå nye kommersielle avtaler om tradisjonelt nyhetsinnhold i de aktuelle landene. Vi vil heller ikke tilby Facebook-produkter spesifikt for nyhetsutgivere i fremtiden, heter det i en uttalelse fra selskapet fredag.

(©NTB)