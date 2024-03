Elon Musk saksøker OpenAI

Elon Musks søksmål går ut på at OpenAIs milliardsamarbeid med Microsoft bryter med selskapets uttalte samfunnsoppdrag om å utvikle kunstig intelligens (AI) på en måte som kommer menneskeheten til gode, skriver FT og Bloomberg.

«OpenAI har blitt endret til et de facto datterselskap til det største teknologiselskapet i verden: Microsoft», skriver Musks advokater i søksmålet, som ble levert til en rett i San Francisco torsdag.

OpenAI står bak AI-boten ChatGPT. Adm. direktør i selskapet, Sam Altman, blir også saksøkt av Musk.

«Med det nye styret ikke bare utvikler det, men raffinerer AGI (artificial general intelligence, red.anm.) for å maksimere Microsofts profitt, fremfor å jobbe for det beste for menneskeheten», heter det i søksmålet.

BRYTER? Adm. direktør i OpenAI, Sam Altman, bryter med selskapets formål gjennom sitt samarbeid med Microsoft, mener Elon Musk. Foto: Reuters

Elon Musk var en av medgrunnleggerne av OpenAI tilbake i 2015, da selskapet ble startet som en ideell organisasjon, med formålet å trygt utvikle AGI, fremfor å jage profitt. AGI er en AI som har det samme intelligensnivået som mennesker – eller høyere.

Musk gikk ut av styret tre år senere. Kort tid senere det ble etablert en investeringsdel i OpenAI, som Microsoft har investert om lag 13 milliarder dollar (ca. 137 mrd. NOK).

Brad Smith, president i Microsoft, uttalte tidligere denne uken at selskapene er viktige partnere, men benektet at Microsoft på noen som helst måte kontrollerer OpenAI.