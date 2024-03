Reddit prises til over 60 milliarder

Reddit-grunnlegger og toppsjef Steve Huffman lanserte planer om børsnotering av nettforumet på New York-børsen for litt over en uke siden. Nå er prisingen av selskapet klar.

Reddit vil selge aksjer til mellom 31 og 34 dollar pr. stykke. Det vil i så fall verdsette selskapet til mellom 6 og 6,5 milliarder dollar, eller 63 til 69 milliarder norske kroner i dagens kurs, ifølge Bloomerg News.

Selskapet planlegger å markedsføre seg mot mulige investorer 11. mars, og visse ansatte kommer til å selge seg ned i børsnoteringen. Selskapet har allerede varslet at det vil settes til side aksjer til forumets brukere og moderatorer.

Fall fra toppen

I januar skrev Bloomberg at det lå an til en verdsettelse på 5 milliarder dollar etter innledende møter med investorer. I 2021 hentet Reddit penger til en verdsettelse på 10 milliarder og året etter skrev Bloomberg at selskapet potensielt kunne gått på børs til 15 milliarder dollar.

Huffman var med på å etablere Reddit i 2005. Plattformen vokst til å omfatte mer enn 100.000 ulike diskusjonsforum som dekker en lang rekke temaer. I desember ble Reddit brukt av gjennomsnittlig 76 millioner personer per dag, ifølge Huffmans brev til Securities and Exchange Commission, der han kunngjør planene om børsnoteringen, skrev E24.