Et knippe teknologiaksjer har bidratt til å sende amerikanske børser til nye rekorder, og senest fredag gikk Nasdaq til all-time high. Strategene i Goldman Sachs mener dagens børsrally, i stor grad drevet av en eufori rundt kunstig intelligens (AI), ikke ligner tidligere bobler.

«Denne gangen er det annerledes. I motsetning til det bredt baserte «vekst for enhver pris»-rallyet i 2021, betaler investorer for det meste høye priser for de største vekstaksjene i indeksen. Vi mener verdsettelsen av «Magnificent Seven» for tiden har støtte i det fundamentale», skriver sjefstrateg for amerikanske aksjer, David Kostin, ifølge Bloomberg.

Strateger høyner kursmål

Han påpeker at aksjer med EV/sales (EV = enterprise value = egenkapital pluss netto rentebærende gjeld) over 10 nå utgjør 24 prosent av totale amerikanske børsverdier, mot 28 prosent i 2021 og 35 prosent under dotcom-boblen.

AVVISER AI-BOBLE: Goldman Sachs-strateg David Kostin. Foto: Bloomberg

«Bredden av ekstreme verdsettelser er langt mer begrenset, og antall aksjer som handler på de multiplene er betydelig ned fra toppen i 2021», fortsetter Kostin ifølge nyhetsbyrået.

Oppgangen for «Magnificent Seven» har, allerede to måneder inn i 2024, tvunget flere strateger til å løfte sine kursmål for S&P 500-indeksen ved utgangen av året. Bank of America-strateg Savita Subramanian er foreløpig den siste ut, med sin oppjustering fra 5.000 til 5.400 – tilsvarende en oppside på rundt 5 prosent fra fredagens slutt.

Drar en Netscape-parallell

AI-euforien har bidratt til å sende brikkeprodusenten Nvidia opp nesten 70 prosent bare siden nyttår, og 250 prosent de siste 12 månedene. Hedgefondforvalter Dan Niles i Satori Fund er – i likhet med Goldman Sachs – ikke med på at det AI-inspirerte Nvidia-rallyet ligner på tidligere bobler.

I et CNBC-intervju hevder han «AI-boblen» ennå er i en tidlig fase, og drar paralleller med lanseringen av nettleseren Netscape i 1994 og lanseringen av ChatGPT sent i 2022.

FANTASTIC FOUR: Dan Niles i Satori Fund foretrekker Nvidia, Meta, Microsoft og Amazon. Foto: LinkedIn

I den 15 månedene fra sent i 1994 til tidlig i 1996 steg Nasdaq 47 prosent og S&P 500 40 prosent, i takt med investorenes begeistring for potensialet som lå i internett. Noe lignende ser vi nå, med Nasdaq opp over 40 prosent siden ChatGPT ble sluppet november 2022.

– På ingen måte en boble

Niles påpeker overfor kanalen at «dotcom-oppgangen» varte i fem år til før verdsettelsene var på topp. S&P 500 toppet ut 200 prosent opp fra 1994-nivåene, mens Nasdaq steg 575 prosent frem til toppen tidlig i 2000 – før boblen sprakk.

– Fra et tids- eller verdsettelsesperspektiv er dette på ingen måte en boble, fordi «dotcom-boblen» brukte fem år på å bygge seg opp – og vi er bare ett år og ett kvartal inn i «AI-boblen» hvis du vil kalle den det. Jeg tror vi har mye mer å gå på, sier han.

Satori-gründeren har ifølge CNBC det han kaller «Fantastic Four» som sine favorittaksjer – Nvidia, Meta, Microsoft og Amazon. «Magnificent Seven» består i tillegg til disse av Alphabet, Apple og Tesla.