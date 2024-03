Apple får EU-bot på 20,6 milliarder

Apple har fått en enorm bot av EU for brudd på konkurranseloven i App Store.

Det kommer som følge av en klage fra Spotify.

EU har gjort undersøkelser etter påstander om at selskapet har kneblet konkurrenter innen musikkstrømming på sine plattformer.

Europakommisjonen har pålagt Apple å slutte å hindre musikkstrømmingsapper fra å informere brukerne om billigere tilbud utenfor Apple App Store.

– I et tiår misbrukte Apple sin dominerende posisjon i markedet for distribusjon av musikkstrømmeapper gjennom App Store, sier EU-konkurransesjef Margrethe Vestager.

– Dette gjorde de ved å begrense utviklere fra å informere forbrukerne om alternative, billigere musikktjenester tilgjengelig utenfor Apple-økosystemet.

Apple avviste EUs bot og sa i en uttalelse at reguleringsmyndighetene ikke klarte å «avdekke troverdige bevis for forbrukerskade og ignorerer virkeligheten i et marked som trives, er konkurransedyktig og vokser raskt».

Apple rapporterte en inntekt på 119,6 milliarder dollar i første kvartal, inkludert 69,7 milliarder dollar fra iPhone alene, med salg fra enheten opp 6 prosent fra året før.

Anti-big-tech

Vestager har gjort det til sin hjertesak å forsøke å demontere Big Techs dominans i blokken gjennom bøter og regulatoriske tiltak. Hun ila Alphabets Google bøter på mer enn 8 milliarder euro og påla også Apple å tilbakebetale 13 milliarder euro i angivelige urettferdige skattelette fra Irland.

EUs aksjon mot App Store har gått hånd i hånd med omfattende nye regler som tar sikte på å forhindre markedsmisbruk før de slår rot. I henhold til Digital Markets Act, som trer i kraft denne uken, vil det være ulovlig for de mest mektige teknologiselskapene å favorisere egne tjenester over konkurrentenes.



Selskaper vil bli nektet å kombinere persondata på tvers av forskjellige tjenester og bruke data de samler inn fra tredjepartsforhandlere for å konkurrere mot dem. De må også tillate brukere å laste ned apper fra konkurrentenes plattformer. Reglene trer i kraft 7. mars, og Apple har også utfordret sin betegnelse under det nye regimet.