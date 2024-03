Tesla faller rundt 2 prosent i førhandelen på Wall Street tirsdag, og følger dermed opp gårsdagens kurssmell på over 7 prosent etter sviktende salg i Kina.

– Etterforsket i alle retninger

Innenriksminister Michael Stübgen i delstaten Brandenburg opplyste til DPA tidligere tirsdag at flere tusen innbyggere i landsbyene rundt fabrikken hadde mistet strømmen som nå skal være tilbake, med unntak for et større industriområde og et logistikksenter.

PÅTENT: Denne høyspentmasten like ved Tesla-fabrikken utenfor Berlin. Foto: NTB

Delstatspolitiet i Brandenburg overtok tidlig etterforskningen av brannen etter mistanke om at den skulle være påsatt, og «etterforsket i alle retninger», opplyste en talsperson for politiet til Reuters.

Tesla-fabrikken har vært gjenstand for protester fra miljøvernaktivister helt siden Tesla-gründer Elon Musk åpnet den for to år siden. Og planene om å utvide anlegget med en kapasitet på omkring 500.000 biler i året møtte veggen da innbyggerne i Grünheide i februar stemte ned et forslag om å felle trær for å rydde plass til blant annet en togstasjon og et varehus.

Tesla vil doble kapasiteten

Gruppen som har påtatt seg ansvaret for brannen ble ifølge Bild allerede i 2021 mistenkt for å ha startet branner i strømforsyningen da Tesla-fabrikken var under bygging. Etterretningstjenesten i Brandenburg opplyste sa den gang at «venstreekstremister, kjent som vulkangrupper» hadde stått bak ildspåsettelser i Berlin flere ganger tidligere.

OKKUPERER SKOGEN: Miljøaktivister i tyske Grünheide, der Tesla vil utvide. Foto: NTB

80-100 miljøaktivister har siden torsdag i forrige uke satt opp omkring ti trehytter og okkupert deler av skogen Tesla vil ta i bruk dersom de lokale myndighetene gir grønt lys for utvidelsen.

– Vi er totalt overrasket over situasjonen, sa en talsperson for protestgruppen Robin Wood til Reuters tidligere torsdag i en kommentar til brannstiftelsen, og la til at en fullstendig uttalelse ville bli gitt senere.

Tesla vil gjennom utvidelsen doble kapasiteten til 100 GWh batteriproduksjon og én million biler i året, og sette fabrikken i posisjon til å dominere det europeiske markedet. Produksjonsveksten har avtatt den siste tiden, selv om fabrikken i januar produserte 6.000 biler på én uke for første gang.