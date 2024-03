Kina-bekymringer senker Apple

Amerikanske selskaper er fremdeles svært avhengige av Kina, selv om mange for lengst har flyttet mye produksjon derfra. Tirsdag ble det kjent at iPhone-salget i verdens nest mest folkerike land stupte 24 prosent i årets første seks uker.

Nedturen skyldtes både at det kinesiske smarttelefonmarkedet krympet med 7 prosent, samt at Apple tapte markedsandeler. Dongguan-baserte Vivo, som lager langt billigere smarttelefoner, var størst. Ifølge Bloomberg har forhandlere dessuten vært nødt til betydelig å redusere iPhone-prisene for å kvitte seg med varer. Apple-kursen var ved 16-tiden ned med nesten 3 prosent, noe som betyr at aksjonærene har tapt 8 prosent siden nyttår.

Det hjalp ikke at Kinas målsetning for årets BNP-vekst hverken anses som særlig imponerende eller særlig troverdig. Myndighetene satser på en økning på «rundt fem prosent». Til sammenligning utgjorde fjorårets vekst 5,2 prosent. Mange økonomer tror imidlertid at fasiten blir en god del lavere. For eksempel tror IMF at Kinas BNP vil stige med 4,6 prosent i år.

Andre S&P-selskaper har langt mer Kina-eksponering enn Apple. Dette gjelder for eksempel Qualcomm, som får nesten to tredeler av inntektene derfra, samt Monolithic Power Systems, Texas Instruments, Western Digital og Las Vegas Sands.

Også AMD rammes av Kina-bekymringer. Aksjen tapte 2 prosent, som følge av at USAs tilsynsmyndigheter ventes å forby selskapets salg av en kunstig intelligens-brikke til Kina.

En annen gigant, Tesla, får mer enn 22 prosent av sine inntekter fra Kina. Tirsdag påvirket også en brann i elbilprodusentens Berlin-fabrikk kursutviklingen. Ulykken innebærer at produksjonen blir avbrutt i en periode, og Tesla-kursen falt med godt over 2 prosent.

Franske Thales, som lager luftfarts- og krigsutstyr, gjorde det derimot bra. Aksjen steg med rundt 8 prosent, som følge av høy omsetning og inntjening i 2023. Topplinjen bykset med 4,9 prosent, mens overskuddet økte med 14 prosent. Satelittvirksomheten sliter imidlertid, og nå skal 1.300 ansatte sparkes.