DNB planlegger å tilby tæpping med Iphone – men ikke med Apple Pay

– At Apple åpner opp for andre mobile lommebøker, er veldig positivt for forbrukere, innovasjon og for oss i Vipps. Dette er en kamp vi har kjempet lenge, sa kommunikasjonsrådgiver Kari Kjær i Vipps til Tek.no onsdag.

DNB mener Apple har forhindret konkurranse og innovasjon når de nekter andre å bruke teknologien for mobilbetaling. Denne ukens nyheter betyr imidlertid ikke at hvem som helst kan lage betalingsløsninger for Iphone.

Venter på dokumentasjon

– Det er viktig å merke seg at denne løsningen ikke er en «bryter» som kan slås på gjennom enkel integrering med iOS. Den må bygges og utvikles av oss sammen med nøkkelleverandører, og denne teknologien må godkjennes av Apple før vi kan lansere, ifølge Kjær.

DNB skriver til NTB at Vipps venter på dokumentasjon fra Apple for å bygge en egen betalingsløsning for Iphone.

– Vi forstår godt at mange er utålmodige, det er vi også. DNB tilbyr allerede Google Pay, Samsung Pay og Garmin Pay. Vi planlegger også å tilby kundene å tæppe med Iphone så snart løsningen til Vipps blir tilgjengelig, sier konserndirektør for produkter og innovasjon i DNB, Per Kristian Næss-Fladset.

Utelukker ikke Apple Pay

Samtidig kunngjør DNB at de «ikke utelukker» at det «kan bli aktuelt» å tilby Apple Pay til DNBs kunder.

– Men nå blir det først spennende å se hvordan Apple åpner opp, og hvordan det går med Vipps sin prosess med utvikling av en egen løsning.

Da DNB kjøpte opp Sbanken, mistet Sbankens kunder muligheten til å bruke Apple Pay, til stor frustrasjon for mange. Over 50 prosent av norske mobilbrukere bruker Apples Iphone.

