Tilbake i styret etter intern krangel

Etter den interne krangelen i november er Sam Altman, adm. direktør og gründer av OpenAI, klar for å gå tilbake inn i selskapets styre, ifølge selskapet.

Dette skjer etter at en intern granskning konkluderte med at «han var rett leder for oppstarten», ifølge Wall Street Journal.

I tillegg til Altman vil tre ferske medlemmer tre inn i styret, inkludert den tidligere adm. direktøren i Bill og Melinda Gates-stiftelsen, Sue Desmond-Hellmann. Styret har også fått inn tidligere Sony Entertainment-leder Nicole Seligman, og adm. direktør for Instacart, Fidji Simo.

Styret kunngjorde også nye styringsrutiner, inkludert en varslingslinje for OpenAIs ansatte og entreprenører, samt en sterkere interessekonfliktpolitikk.

Fullt opprør i OpenAI

I november ble det kjent at styret i OpenAI ikke lenger hadde tillitt til Altman.

Altman gikk på dagen, noe investorene reagerte på – deriblant storeier Microsoft, som skal ha prøvd å få ham tilbake i sjefsstolen. Styret skal imidlertid ha kommunisert at det ikke var aktuelt, og i stedet ble tidligere Twitch-sjef Emmett Shear kunngjort som midlertidig adm. direktør.

Da valgte Microsoft-sjef Satya Nadella å ansette Altman selv, som leder av et nytt AI-forskningsteam. Microsoft tilbød også alle ansatte i OpenAI en jobb hos dem.

Tilbake i OpenAI var det full opprørsstemning. Rundt 500 ansatte truet med å slutte om ikke hele styret og ledelsen gikk av, og gikk til krisemøter.

Styret fikk også massiv kritikk for den plutselige sparkingen, og investorene skal ha vurdert saksøking.

Sam Altman var derimot tilbake i sjefsstolen etter en knapp uke, men plassen i styret måtte vente til de interne undersøkelsene var over.