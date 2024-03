Finanstilsynet i Storbritannia (FCA) følger dermed i USAs finanstilsyns (SEC) fotspor, som i januar godkjente børsnoterte Bitcoin-fond (ETF) i januar. FCA sier nå de ikke vil motsette seg dersom anerkjente børser skulle ønske å skape et lignende marked for børsnotert krypto i Storbritannia, ifølge en pressemelding.

Forskjellen mellom USA og Storbritannia ligger i hva som blir notert på en børs, og hvem som kan investere i det.

Den første forskjellen mellom USA og Storbritannia, er at i USA er det børsnoterte fond (ETF) som eier Bitcoin, mens i Storbritannia åpner FCA for en lignende, men ikke identisk løsning, med kryptostøttede obligasjonssertifikater (cETN) som børsnoteres.

Typisk for både ETF og ETN er at de settes sammen for å speile en indeks. Forskjellen er at ETF faktisk eier beholdningen på indeksen den speiler, mens ETN ikke eier de underliggende verdipapirene. Istedenfor fungerer ETN mer som obligasjoner, hvor det eies en fordring, og har ofte høyere risiko en ETF. ETN betaler heller ikke utbytte, som ETF kan.

Den andre forskjellen er hvem som får investere i produktene. Mens i USA kan alle handle fondene, foreslås handelen i Storbritannia å begrenses til kun profesjonelle investorer.

«Med bedre innsikt og data, som følge av en lengre handelshistorie, tror FCA at børser og profesjonelle investorer nå i større grad bør kunne avgjøre hvorvidt cETN matcher risikoappetitten deres», skriver FCA, som fortsetter med å advare:

«FCA tror fortsatt at cETN og andre kryptoderivater er dårlig tilpasset privatinvestorer, på grunn av skadepotensialet. Derfor holder vi fast på forbudet mot å selge cETN og andre kryptoderivater til privatinvestorer.»

Videre gjentar FCA den vanlige tilsynsreglen hvor det advares om at «krypto har høy risiko og uregulert. De som investerer bør være forberedt på å tape alle pengene sine».

Det var i januar 2020 at FCA forbød britiske selskaper fra å selge kryptoderivater til britiske privatinvestorer.

Bitcoin-prisen nådde mandag en ny toppnotering, på 71.607 dollar (747.500) pr. bitcoin.