I helgen skrev Bloomberg at Biden-administrasjonen vurderer å svarteliste ytterligere seks kinesiske tech-selskaper, deriblant halvlederprodusenten ChangXin Memory Technologies (CXMT).

CXMT fremstiller chips som anvendes i en rekke produkter, inklusive dataservere og smarte kjøretøy, og konkurrerer med amerikanske Micron Technology, samt sør-koreanske Samsung Electronics og SK Hynix. Micron har finansiert en gruppe lobbyister som lenge har jobbet for å legge restriksjoner på CXMT.

Huawei-gjennombrudd

Den potensielle utvidelsen av svartelisten kommer etter forrige ukes uttalelser fra Michael McCaul, som leder utenrikskomitéen i Representantenes Hus, om Huawei som i fjor lanserte en 5G-telefon med en avansert 7-nanometers brikke produsert i Kina. Dette ble karakterisert som et betydelig gjennombrudd –gitt at Trump-administrasjon kuttet Huaweis tilgang til ledende globale chip-produsenter tilbake i 2020.

– Vi kan ikke tillate at Kina får tilgang til vår mest sofistikerte teknologi for sin militære fremgang. Så ja, vi vil gjøre hva som helst for å beskytte vårt folk og styrke våre kontrollmekanismer, sa USAs handelsminister Gina Raimondo til pressen i Manila mandag da hun ifølge Bloomberg ble konfrontert med oppslaget.

Listen CXMT og fem andre selskaper nå risikerer å havne på er den såkalte «Entity List», USAs offisielle svarteliste. Selskapene på denne listen er blokkert fra å kjøpe teknologi fra amerikanske produsenter – med mindre de får en spesialeksportlisens fra det amerikanske handelsdepartementet.

– Fremmer fri konkurranse

CXMT selv skriver i en uttalelse at selskapet «aktivt støtter og fremmer fri og rettferdig konkurranse.»

«Vår forpliktelse til dette prinsippet demonstreres gjennom vår strenge overholdelse av alle relevante lover og regler, inklusive amerikanske eksportregler. Brikkene våre brukes i hverdagslige forbrukerprodukter, med særlig vekt på sivil og kommersiell anvendelse», het det ifølge nyhetsbyrået.

– USA vurderer kontinuerlig om vi gjør nok for å sikre at Kina ikke kan bruke amerikansk halvleder- og AI-teknologi til sitt militære. Men i øyeblikket har vi ingenting å kunngjøre om spesifikke nye restriksjoner, sa Raimondo videre mandag.