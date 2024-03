Nvidia er blitt saksøkt av tre forfattere som hevder selskapet uten lov har brukt deres opphavsrettsbeskyttede bøker til å trene opp sin AI-plattform NeMo, melder Reuters.

Forfatterne Brian Keene, Abdi Nazemian og Stewart O'Nan mener deres verk var en del av et datagrunnlag på rundt 196.640 bøker som bidro til å trene opp NeMo til å simulere vanlig skriftspråk, før de ble fjernet i oktober «grunnet rapportert opphavsrettsbrudd.»

Foreslår gruppesøksmål

Trioen hevder fjerningen gjenspeiler en innrømmelse fra Nvidia, går det frem av et foreslått gruppesøksmål levert inn til San Franciscos føderale domstol fredag. Med søksmålet søker de ikke-spesifisert erstatning for amerikanere som står bak opphavsrettsbeskyttet arbeid brukt i opplæringen av NeMos store språkmodeller de siste tre årene.

Blant bøkene dekket av søksmålet er ifølge nyhetsbyrået Keenes roman «Ghost Walk» fra 2008, Nazemians roman «Like a Love Story» fra 2019 og O'Nans novelle «Last Night at the Lobster» fra 2007.

Føyer seg inn i rekken

Søksmålet føyer seg inn i en rekke av rettsprosesser initiert av forfattere og aviser som New York Times om såkalt generativ AI (kunstig intelligens), som skaper nytt innhold basert på inndata som tekst, bilder og lyd. Ifølge Nvidia er NeMo «en rask og rimelig måte å ta i bruk generativ AI på.»

Blant andre selskaper som har blitt gjenstand for lignende søksmål er ChatGPT-utvikler OpenAI og partner Microsoft.

Verken Nvidia eller saksøkernes advokater returnerte umiddelbart Reuters-henvendelser om kommentarer.

Syvdoblet på 15 måneder

Nvidias avanserte grafikkort er en het potet i et marked der etterspørselen har skutt i været for brikker som trengs for å trene og implementere AI-programvare, og siden utgangen av 2022 har aksjen steget nærmere 600 prosent.

På fredagens sluttkurs er selskapet priset til i underkant av 2.200 milliarder dollar. Blant S&P 500-selskaper er det bare Apple og Microsoft som overgår den børsverdien.