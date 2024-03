– Vi håper å bli lønnsomme neste år, om ikke i år, sier Telegram-gründer og adm. direktør Pavel Durov i et sjeldent intervju med Financial Times.

Ifølge Durov har meldingstjenestens månedlige aktive brukere økt fra 500 millioner i 2021 til 900 millioner nå. Til sammenligning har Metas WhatsApp 1,8 milliarder månedlige aktive brukere.

Telegram har særlig blitt en populær app for å lese og formidle nyheter om krig – blant annet har den blitt aktivt brukt av ukrainske myndigheter etter Russlands invasjon. Nå oppsøker mange appen for å få informasjon om krigen mellom Hamas og Israel.

For to år siden introduserte Telegram reklame og et betalingsabonnement som bringer inn «hundrevis av millioner dollar», ifølge den russiske gründeren.

Verdsettes til milliarder

Durov utviklet appen sammen med broren sin etter at han flyktet fra hjemlandet sitt. Årsaken er at han nektet å oppgi brukerdata til myndighetene. Nå har han statsborgerskap i Frankrike og i De forente arabiske emirater, og blir sett på som en russisk regimekritiker.

Selskapet har rundt 50 heltidsansatte, og driftes fra Dubai. Durov vil ikke kommentere når eller hvor Telegram eventuelt skal noteres, men ifølge Financial Times er det mest trolig snakk om en amerikansk børsnotering.

Foreløpig er Durov eneste eier av Telegram, men ifølge 39-åringen har de mottatt oppkjøpsinteresse som verdsetter teknologiselskapet til over 30 milliarder dollar. Det skal imidlertid ikke være aktuelt å selge selskapet nå som de vurderer børsnotering.

– Hovedgrunnen til at vi ville begynne å tjene penger, er fordi vi ønsker å forbli uavhengige. Generelt sett ser vi verdi i en børsnotering som en måte å demokratisere tilgangen til Telegrams verdi, sier Durov til Financial Times.