Republikanernes antatte presidentkandidat Donald Trump anerkjenner TikTok-bekymringer rundt nasjonal sikkerhet og personvern, men er skeptisk til å forby den kinesiskeide, sosiale medieplattformen i USA.

– Uten TikTok kan du gjøre Facebook større, og jeg betrakter Facebook som en fiende av folket, sa Trump i et TV-intervju med CNBC mandag.

– Det er mye bra og det er mye dårlig med TikTok. Mange mennesker elsker plattformen, og mange barn og unge vil bli gale uten den, fortsatte han.

Kanalen har tatt kontakt med Facebooks morselskap Meta for kommentarer, så langt uten respons.

Biden vil signere

Washingtons frykt knytter seg til hvorvidt TikTok-eier ByteDance kan dele private brukerdata med Beijing, og eksperter hevder overfor CNBC at selskapet vil være tvunget til å oppgi slik informasjon om det ble bedt om det. Kinas nasjonale etterretningslov fra 2017 krever at organisasjoner og borgere skal «støtte, bistå og samarbeide i statens etterretningssaker.»

KASTET UT TRUMP: Meta-sjef Mark Zuckerberg. Foto: Bloomberg

Trump prøvde å få TikTok fjernet fra app-butikker i USA i 2020, da han selv var president, og beordret ByteDance om å selge seg ut av TikTok i løpet av 90 dager. Det gikk så langt som at Microsoft la inn bud på TikToks USA-virksomhet, men ingenting ble noe av.

Ett amerikansk lovforslag har tatt til orde for at ByteDance skiller ut TikTok, mens et annet vil innføre et totalforbud. Sittende president Joe Biden har sagt at han vil signere en lov om å forby TikTok, dersom den blir vedtatt av Kongressen.

Trump ble kastet ut

– Forbyr du TikTok, vil Facebook og andre – men mest Facebook – tjene mye på det, og jeg tror Facebook har vært veldig ivrige. Facebook har vært veldig dårlig for landet vårt, spesielt når det kommer til valg, la Trump til overfor kanalen.

Eks-presidenten saksøkte sommeren 2021 Facebook , Twitter (nå X) og Google og selskapenes ledere, med anklager om å drive sensur. Trump ble kastet ut av Twitter og Facebook etter at tilhengere av ham stormet kongressbygningen i Washington i januar det samme året – i kjølvannet av presidentvalget han hevdet han vant.

Twitter og Facebook begrunnet utkastelsen med at Trump oppmuntret til vold. Senere har Trump startet sitt eget sosiale medium, Truth Social.