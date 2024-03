Det begynner etter hvert å bli et kjent mønster: Ny teknologi skaper eufori og hockeykøllelignende kursgrafer for relaterte aksjer. Deretter sprekker boblen, de fleste marginale aktørene bukker under eller kjøpes opp, og hele sektoren ligger nede for telling i en lengre periode, kanskje flere år. Over tid blir den nye teknologien imidlertid en del av vår hverdag, og de en gang så spekulative markedslederne – som Amazon og Alphabet – fremstår som raskt voksende, attraktivt priset og relativt trygge. Gradvis stiger de til nivåer som overgår selv toppene som ble satt under bobleperioden.

Nå er det kunstig intelligens som skaper eufori og en holdning om at «ingen prising er for høy» blant investorene. For eksempel har brikkeprodusententen Nvidias aksjekurs steget med nær 2000 prosent på fem år. Det innebærer at 100.000 kroner ville ha vokst til hyggelige 2,1 millioner kroner.

I de seneste par handelsdagene har pilene imidlertid pekt nedover, og mandag ettermiddag var Nvidia 10 prosent lavere enn fredagens intradagtopp. En annen AI-fokusert aksje, Super Micro Computer, har i samme periode fått et fall på 11 prosent. Et børsnotert AI-fond, Global X Artificial Intelligence & Technology ETF, har tapt 3 prosent.

Også bitcoin var inne i en boble, fulgt av et smertefullt krakk, og nå en «Fugl Føniks»-lignende rekyl. Mandag ettermiddag var den populære kryptovalutaen verdt 72 360 dollar, nær en intradagrekord satt tidligere samme dag.

Utviklingen løftet også kryptorelaterte aksjer. Kryptomegleren Coinbase var ved firetiden opp med over 4 prosent, mens MicroStrategy – som ofte er blitt latterliggjort på grunn av sin ståltro på den digitale valutaen – fikk et kursløft på 12 prosent. Sistnevnte er et IT-selskap som har en enorm og giret bitcoin-posisjon på balansen. Aksjen er mer volatil enn en treåring med lavt blodsukker, men kursen har i den seneste måneden mer enn doblet seg.