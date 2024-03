Tesla måtte tirsdag i forrige uke stanse produksjonen, evakuere og sende hjem alle ansatte ved sin Gigafactory utenfor Berlin etter at brann i en høyspentmast utløste strømbrudd på anlegget.

Onsdag ble produksjonen satt i gang igjen, opplyser radiostasjonen RBB ifølge Reuters.

Musk kom på besøk

– Maskinene har blitt startet opp igjen på en kontrollert og sikker måte slik at tidligskiftet kan gjenopptas, sa ansatterepresentant Michaela Schmitz ved fabrikken onsdag morgen.

RBB og andre lokale medier meldte at toppsjef og gründer Elon Musk onsdag skulle besøke fabrikken som er lokalisert i Grünheide sørøst for den tyske hovedstaden.

– Vi skal ha et team-møte, og Musk skal også være der, fortsatte Schmitz.

Tesla selv avslo å kommentere det angivelige besøket, men onsdag formiddag dukket hovedpersonen opp. Under sitt opphold skal Musk blant annet i samtaler med lokale myndigheter.

Brannen ble påsatt

Et tema i disse samtalene vil trolig være venstreekstreme «Vulkangruppe», som i etterkant har påtatt seg ansvaret for brannen som utløste strømbruddet.

«Vi saboterte Tesla i dag», sto det i en uttalelse fra gruppen publisert på nettstedet Kontrapolis.

«Tesla fortærer jord, ressurser, mennesker og ansatte, og spytter i retur ut 6.000 SUV-er, drapsbiler og monstertrucker hver uke, het det videre i uttalelsen som var signert «Agua de Pau» – navnet på en vulkan på den portugisiske øygruppen Azorene.

Tesla-fabrikken har vært gjenstand for protester fra miljøvernaktivister helt siden Musk åpnet den for to år siden. Noen dager før forrige ukes brannstiftelse satte 80-100 aktivister opp rundt ti trehytter og okkuperte deler av skogen Tesla vil rydde dersom de lokale myndighetene gir grønt lys for en utvidelse av fabrikken.

Planen er å doble kapasiteten til 100 GWh batteriproduksjon og én million biler i året.

These are either the dumbest eco-terrorists on Earth or they’re puppets of those who don’t have good environmental goals. Stopping production of electric vehicles, rather than fossil fuel vehicles, ist extrem dumm. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024