Stiger over 30 prosent etter AI-nyheter

Ayfie annonserte onsdag den kommersielle lanseringen av sin integrasjonsplattform som skal bedre effektiviteten i selskapers bruk av generativ AI, melder selskapet.

Den nye integrasjonsplattformen henter data fra 120 forskjellige bedriftsdatakilder, samtidig som den kontrollerer hvem som har tilgang.

«Denne kapasiteten er avgjørende for å booste effektiviteten for generative AI-verktøy som avhenger av interndata og -kunnskap, som for eksempel Microsofts CoPilot», skriver Ayfie i meldingen.

Ayfie-aksjen stiger over 30 prosent etter meldingen ble sendt ut.

– Vi er begeistret over ytelsen og allsidigheten til vår nye generative AI-applikasjoner, hvor Ayfie fungerer som fasilitator for CoPilot, sier Herman Sjøberg, adm. direktør i Ayfie, og fortsetter:

– Vi ser frem til implementeringen på tvers av bransjer og segmenter, og forventer å inngå avtaler med ledende globbale teknologiintegratorer.