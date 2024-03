Nasdaq-noterte Fisker var på det meste ned nesten 50 prosent i etterhandelen på Wall Street torsdag, etter et oppslag i Wall Street Journal om at elbilprodusenten skal ha hyret inn rådgivere for å bistå i en potensiell konkursbegjæring.

RETT I GRØFTA? Fiskers Ocean SUV. Foto: Bloomberg

Fisker advarte for to uker siden om at kassen var i ferd med å gå tom, og sådde «betydelig tvil» om sin evne til å overleve. Samtidig varslet selskapet om samtaler med en ikke navngitt bilprodusent om en investering eller et samarbeid om en eller flere elbilplattformer.

«Bilenes Apple»

Avisen siterer kilder med kjennskap til saken, og disse hevder at Fisker har hentet inn FTI Consulting og advokatfirmaet Davis Polk til å hjelpe seg. Fisker og FTI Consulting avslo å kommentere, mens Davis Polk ikke umiddelbart responderte på Wall Street Journals henvendelse.

Fisker gikk på børs gjennom en såkalt SPAC-notering i 2020, og har fått kjælenavnet «bilenes Apple» for sin strategi som går ut på å sette ut selve elbilproduksjonen for selv å fokusere på design og brukergrensesnitt-elementer.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) Et «Special Purpose Acquisition Company» – SPAC – er et børsnotert skallselskap uten virksomhet, som er på jakt etter å kjøpe et privateid selskap, for så å ta det på børs «bakveien».

Pengene renner ut

Fisker meldte sent i februar om inntekter på 200 millioner dollar i fjerde kvartal 2023, langt under FactSet-konsensus på 327,7 millioner dollar. Elbilprodusenten tapte hele 463,6 millioner dollar, eller 1,23 dollar pr. aksje, mot FactSet-konsensus på minus 23 cent pr. aksje.

Samtidig varslet selskapet om inntekter på 273 millioner dollar i hele fjor – og mer enn én milliard dollar i gjeld. I fjerde kvartal 2022 tapte selskapet 34 cent pr. aksje.

– 2023 var et utfordrende år for Fisker, inklusive utsettelser med leverandører og andre problemer som hindret oss i å levere vår Ocean SUV så raskt som ventet, sier styreleder og toppsjef Henrik Fisker i en kommentar.

97 prosent kursfall

Søker Fisker om konkursbeskyttelse, vil det være den andre konkursen for et bilselskap grunnlagt av den tidligere BMW- og Aston Martin-designeren. Henrik Fiskers første selskap, Fisker Automotive, gikk konkurs i 2013 etter seks års virksomhet.

Fisker-aksjen steg til 10,14 dollar på sin første dag etter børsnoteringen i 2020, men har siden falt over 97 prosent til onsdagens sluttnotering på 32 cent (i den ordinære handelen). Aksjen har vært handlet under én dollar gjennom det meste av 2024, og risikerer avnotering på NYSE.

I førhandelen på Wall Street torsdag er aksjen ned 37 prosent til 20 cent.