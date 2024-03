Ayfie Group hentet 20 mill.

Ayfie Group, som tilbyr løsninger for søk og tekstanalyse, meldte torsdag ettermiddag at de ville gjennomføre en rettet emisjon med et bruttoproveny på 20 millioner kroner. Ved 22:30-tiden ble emisjonen meldt fullført til en snittkurs på 6,9 kroner - tilsvarende en rabatt på vel vel 6 prosent.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til å finansiere ytterligere vekst og drift fremover.



4 av disse millionene kom fra investornavn som Øystein Stray Spetalen, Lars Nilsen, Jan Christian Opsahl og Jostein Devold, som forpliktet seg til en tegning på 1 million kroner hver.

Selskapet opplyser at de ikke vil gjennomføre en reparasjonsemisjon da rabatten til sluttkursen torsdag, samt de seneste ukene, var lav.