Trumps finansminister vil kjøpe Tik Tok

Trumps finansminister mellom 2017 og 2021, Steven Mnuchin, sa torsdag at han organiserer en investorgruppe for å kjøpe Tik Tok.

Det kommer etter et lovforslag i Representantenes hus som forsøker å tvinge TikTok til å kutte båndene til de kinesiske eiere – eller bli forbudt i USA.

Forslaget fikk overveldende tverrpolitisk støtte og går nå videre til Senatet - som har indikert at et vedtak blir signert og sendt til president Joe Bidens bord. Biden har også indikert at han vil signere.

– Tik Tok burde eies av amerikanske selskaper. Det er ingen måte at kineserne noensinne ville latt et amerikansk selskap eie noe slikt i Kina, sa Steven Mnuchin.

I 2023 ble ByteDance verdsatt til 220 milliarder dollar, ifølge data fra PitchBook.

Mnuchin utdypet ikke hvem de andre investorene ville være i en potensiell avtale, men at det er andre interesserte kjøpere.

Likevel er det uklart om den kinesiske regjeringen ville tillate morselskapet ByteDance å selge TikTok til en amerikansk kjøper. TikTok har også drevet massiv lobbyvirksomhet og adm. direktør Shou Zi Chew i Tik Tok har antydet at et salg ikke er et alternativ.