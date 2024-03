I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Ole Martin Westgaard at han er forsiktig i forkant av Schibsteds førstekvartalspresentasjon, som er ventet 26. april. Tittelen på analysen er «Alle nøkkelsegmentene kommer til å skuffe», og Westgaard forventer at en kombinasjon av lavere salg og høyere kostnader vil resultere i dårlige nyheter.

Analysefakta Aksje: Schibsted

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 320 (320)

Westgaard gjentar sin hold-anbefaling på aksjen, samtidig som han beholder kursmålet på 320 kroner.

DNB Markets forventer at Schibsted vil omsette for 3,84 milliarder kroner i første kvartal 2024, noe som er under konsensus på 3,96 milliarder kroner, og få et EBITDA-resultat på 425 millioner kroner, som er under konsensus på 521 millioner kroner.

Analytikeren senker EBITDA-estimatet for perioden 2024-2025 med 0-1 prosent, noe som plasserer meglerhusets estimater 3-4 prosent under konsensus.

Fredag omsettes Schibsted for 331,70 kroner, opp 0,1 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.