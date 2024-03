Elbilkrigen tilspisser seg

I helgen ble det kjent at Tesla øker prisen på Model Y i USA, men i Kina må den amerikanske produsenten se prisene gå motsatt vei. Mandag steg Xpeng over 4 prosent i Hongkong etter at toppsjef og styreleder He Xiaopeng, på et bransjetreff, lanserte et billigmerke for massemarkedet.

Lanseringen vil skje i løpet av den neste måneden, og ifølge selskapets WeChat-konto som mandag gjengis av Wall Street Journal er planen å tilby biler i prisklassen 100–150.000 yuan (14–21.000 dollar).

Priskrig tilspisser seg

Xpeng vil «gradvis lansere en serie med nye modeller under merket med forskjellige nivåer av intelligente kjøreegenskaper.» Selskapets nåværende modeller er hovedsakelig priset til 200–300.000 yuan.

– Prisklassen 100–150.000 yuan har stort markedspotensial, sa Xiaopeng i et Weibo-innlegg lørdag.

Priskrigen i verdens største elbilmarked fortsetter altså å tilspisse seg, og mandag ble det også kjent at BYD skal lansere en ny modell av hybriden Destroyer 07 til en startpris som ifølge Reuters sine beregninger vil legge seg 11,3 prosent under forgjengeren.

– Ikke lønnsomt i år

Xpeng har ennå ikke tjent penger, og tapte 3,9 milliarder yuan i tredje kvartal til tross for at bilsalget økte. Tallene for fjerde kvartal kommer etter børs tirsdag.

Da tallene for tredje kvartal ble lagt frem, uttalte toppsjef og styreleder He Xiaopeng at endringer gjort i 2023 ville «gi mer positive resultater i 2024», mens nestsjef Hongdi Brian Gu føyde til at selskapet venter seg en sterkere fri kontantstrøm i fjerde kvartal, noe som vil markere «starten på vår reise mot langsiktig skalerbar lønnsomhet.»

Daiwa-analytiker Kelvin Lau ser ifølge Wall Street Journal ikke for seg at Xpeng blir lønnsomt i 2024.

– Mer positive resultater kan bare bety at tapet reduseres, sier han.