Norsk selskap får fornyet tillit i Stockholm

Oslo-baserte Techstep har sammen med svenske ISS Facility Management vunnet et anbud for levering av billettløsninger til kollektivtransportoperatøren SL i Stockholm.

– Dette er en betydelig kontrakt innen det svenske billettsegmentet, og styrker Techsteps posisjon i en akselererende digitalisering innen kollektivtransportsektoren, sier Morten Meier, som ble ansatt som ny Techstep-sjef i slutten av januar, i en melding.

Techstep og ISS har levert billettløsninger til SL siden 2013, og med anbudsseieren nå tildeles partnerne en kontrakt som erstatter dagens avtale, som løper til utgangen av 2024.



SL – Storstockholms Lokaltrafik – har rundt 800.000 reisende hver dag.

30 millioner totalt

Den nye avtalens totalverdi estimeres til 30 millioner svenske kroner over en fireårsperiode. Årlig gjentagende inntekter blir 6,5–7,7 millioner svenske kroner, mens engangs implementeringsinntekter estimeres til 1,5–2,5 millioner svenske kroner, ifølge Techstep.

Den nye avtalen inneholder dessuten opsjoner for forlengelse med ytterligere fire år.

Techstep vil, som underleverandør for ISS, besørge tilpassede mobilløsninger som skal brukes i billettkontroller, inkludert mobiltelefoner, egen programvare, administrerte tjenester og sikkerhet, samt konsulenttjenester i en implementeringsfase.

Reduserte tapene

Techstep la frem tall for fjerde kvartal 2023 29. februar. Disse viste en nedgang i inntektene til 299,9 millioner kroner, fra 358,0 millioner ett år tidligere. Det var imidlertid vekst i mobilteknologiselskapets årlig gjentagende inntekter. Samtidig ble driftsunderskuddet redusert fra 20,7 til 8,1 millioner kroner, og underskuddet etter skatt krympet fra 31,8 til 5,3 millioner.

Foreløpige tall for hele 2023 viste en nedgang i driftsinntektene fra 1,27 til 1,09 milliarder kroner. Driftsresultatet var på minus 36,5 millioner kroner, opp fra minus 52,2 millioner året før. Nettoresultatet kom inn på minus 44,5 millioner, mot et tap på 68,6 millioner i 2022.

Selskapet erkjente at det ikke leverte i henhold til ambisjonene i fjor, men venter en raskere vekst i andre halvår i år og inn i 2025. Ett av målene for 2024 er å øke de årlig gjentagende inntektene med over 30 prosent.

Techstep-aksjen er ned rundt 35 prosent det seneste året.