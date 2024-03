Flere analytikere høyner sine kursmål i Nvidia i forkant av den svært imøtesette GTC-konferansen, melder CNBC. Arrangementet Bank of America har døpt «AI Woodstock» starter mandag, og vil bli nøye overvåket av analytikere og investorer som vil ha innsikt i brikkegigantens lange visjon for kunstig intelligens (AI).

«Nvidias ledende posisjon innen parallell databehandling og AI skyldes mindre selskapets brikker, men mer innovasjonskulturen og massive investeringer i programvare, tjenester og modeller», skriver William Stein i Truist i et kundenotat mandag.

Nvidia-sjef Jensen Huang er hovedtaleren på konferansen, og Stein tror talen «vil avsløre bredere og dypere AI-ledelse.» Han har jekket opp kursmålet fra 911 til 1.177 dollar, noe som indikerer 34 prosent oppside fra fredagens sluttnotering.

– Avgjørende for prisingsmakt

Videre har Frank Lee i HSBC ifølge kanalen satt opp kursmålet fra 880 til 1.050 dollar.

Han vurderer Nvidias etterlengtede B100-grafikkprosessor («Blackwell-chipen») og GB200 AI-plattformen som avgjørende for prisingsmakten og veksten i det samlede adresserbare markedet.

Truist og HSBC følger dermed i Bank of America-analytiker Vivek Arya, som i forrige uke høynet kursmålet til 1.100 dollar, med henvisning til en sterk produktlinje og «fortsatt attraktiv verdsettelse.»

– Ukens viktigste konklusjon

C.J. Muse i Cantor Fitzgerald la seg ifølge CNBC samtidig på 1.200 dollar, og ser altså rundt 37 prosent oppside fra sluttkursen på fredag.

«Vi tror ukens viktigste konklusjon vil være en tydelig visjon om at Nvidia er utsolgt gjennom 2024, en klar produktsyklus som støtter et nytt vekstår i 2025 og et levende økosystem som er klart til å utnytte de enorme mulighetene når vi nærmer oss et vippepunkt i generativ AI», skrev Muse.

Nvidia stiger over 2 prosent til over 895 dollar i tidlig handel på Wall Street mandag.