AI-nyheter ga børsoppgang

Forrige ukes overraskende høye kjerneinflasjons- og produsentpristall har utvilsomt svekket troen på at Fed snart vil kutte styringsrenten. Markedet ser det nå som 99 prosent sannsynlig at nivået forblir uendret etter onsdagens rentemøte, mens den impliserte sannsyligheten for et kutt i mai er mindre enn 9 prosent. For bare en måned siden var tallene henholdsvis 90 og 30 prosent. Samtidig har renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner bare klatret med 0,02 prosentpoeng, til 4,32 prosent. De langsiktige inflasjons- og renteutsiktene er med andre ord lite endret, og følgelig er heller ikke aksjemarkedet blitt mye påvirket.

Mandag ettermiddag var Europas børsindekser noe ned, mens S&P 500 og Nasdaq steg med henholdsvis 1,0 og 1,6 prosent. Alphabet-kursen var imidlertid opp med nesten 7 prosent, som følge av at Apple forhandler om å bruke Googles kunstig intelligens-motor, Gemini, i sine iPhoner. Kursoppgangen var den kraftigste på mer enn ett år.

Også Nvidia fortsetter å dra nytte av all entusiasmen rundt kunstig intelligens. Mange forventer spennende nyheter i forbindelse med denne ukens teknologikonferanse i San Jose, og brikkeprodusentens aksjekurs var ved firetiden opp med 2 prosent.

Et tredje selskap, Super Micro Computer, lager servere som fungerer bra med KI-apper. Aksjen ble mandag inkludert i S&P 500, noe som innebærer at den automatisk blir kjøpt av fond som følger den populære børsindeksen. Kursen sank likevel med rundt 5 prosent, trolig fordi investorene allerede hadde priset inn hendelsen. Aksjekursen er nær firedoblet, bare siden nyttår.

Man skulle tro alt dreide seg om kunstig intelligens og «Magnificent Seven» i aksjemarkedet, men investorene ser også på andre deler av verdensøkonomien. For eksempel meldte Goldman nylig at netto innskudd i indiske aksjefond i februar nådde det høyeste nivået på nesten to år. En årsak er at mange tror India vil erstatte Kina som et globalt vekstlokomotiv i de kommende årene.