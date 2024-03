Filmprodusent George Lucas støtter toppsjef Bob Iger i den bitre maktkampen som har oppstått i Disney etter at aktivistinvestor Nelson Peltz kom inn på eiersiden i fjor, melder CNBC.

Peltz har bedt investorer om å nominere ham og Disneys tidligere finansdirektør Jay Rasulo til styret på generalforsamlingen 3. april, som erstatning for dagens styremedlemmer Michael Froman og Maria Elena Lagomasino. Investoren vil blant annet overhale underholdningskonsernets tradisjonelle TV-kanaler, og mener dette er en virksomhet på vei ned.

– Ikke for amatører

Iger har på sin side igangsatt en omfattende restrukturering, med kostnadskutt og oppsigelser av flere tusen ansatte, i et forsøk på å strømlinjeforme konsernet og gjøre strømmetjenesten Disney+ lønnsom.

«Å skape magi er ikke for amatører. Da jeg solgte Lucasfilm for litt over ti år siden, ble jeg veldig glad for å bli Disney-aksjonær grunnet min langvarige beundring for det ikoniske varemerket og Bob Igers lederskap. Da Bob nylig returnerte til selskapet i en vanskelig tid, ble jeg lettet. Ingen kjenner Disney bedre», skriver Lucas i et skriv til kanalen.

«Jeg fortsetter som storaksjonær fordi jeg har full tillit til og tro på Disneys kraft og Bobs historikk med å skape langsiktige verdier. Jeg stemmer for Disneys 12 styremedlemmer med alle mine aksjer og oppfordrer andre aksjonærer til å gjøre det samme», heter det videre.

Største enkeltinvestor

Lucas fikk 37,1 millioner Disney-aksjer som en del av oppgjøret da han solgte Lucasfilm for 4,05 milliarder dollar i 2012, og flere kilder bekrefter overfor CNBC at han akkurat nå er selskapets største enkeltinvestor.

Flere profilerte aktører har gitt sin støtte til Iger i maktkampen mot Peltz og hans Trian Fund Management, deriblant Walt og Roy Disneys arvinger og JPMorgan-sjef Jamie Dimon.

Men støtten fra Lucas karakteriseres ifølge kanalen som avgjørende, ikke bare på grunn av hans rolle som storaksjonær, men også hans posisjon i Hollywood som skaperen av «Star Wars» og «Indiana Jones.» Lucas har også bidratt i utviklingen av digital filmredigering og datagenerert billedbehandling.

– Det siste vi trenger

Frontene i maktkampen er steile, og Disney satte Peltz på plass da selskapet slapp fjerdekvartalsrapporten tidlig i februar. Samtidig lanserte selskapet en rekke store nyheter, som at ESPNs strømmetjeneste lanseres høsten 2025 og at Taylor Swifts Eras Tour-film kommer til Disney+.

Aksjen reagerte opp over 11 prosent på Wall Street dagen etter.

– Det siste vi trenger nå er å bli distrahert av en aktivist eller aktivister som har en annen agenda og ikke forstår selskapet vårt, sa toppsjef Bob Iger til CNBC i kjølvannet av rapporten.

Peltz, som etter inntoget på eiersiden først droppet og deretter fornyet truslene i kampen for å få sine folk inn i styret, reagerte overfor samme kanal med en klar melding til Iger.

«Dette er déjà vu enda en gang. Vi så denne filmen i fjor, og likte ikke slutten», skrev Trian Fund Management i en uttalelse.