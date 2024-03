Dårlig dag for AI-aksjer

I USA var det på forhånd knyttet mye optimisme til denne ukens teknologikonferanse i San Jose, der Nvidia skulle presentere sine seneste nyvinninger. Selskapet viste ganske riktig frem sin nye kunstig intelligens-brikke, Blackwell. I stedet for å stige enda mer, var Nvidia-kursen imidlertid ned med 2 prosent tirsdag ettermiddag. Aksjen har en 5,1 prosent vekt i S&P 500, så svekkelsen bidro til at også den amerikanske børsindeksen var noe ned.

Enda verre gikk det med en annen AI-relatert aksje, Super Micro Computer. Aksjekursen stupte 11 prosent, etter at leverandøren av servere meldte om en emisjon. I alt skal antallet utstedte aksjer økes fra 56 til 58 millioner. Børsverdien har nå krympet med 23 prosent på bare fem handelsdager.

I Europas aksjemarked var den viktigste nyheten at Unilever skal skille ut sin iskremvirksomhet, som blant annet inkluderer populære merker som Ben & Jerry's og Magnum. Transaksjonen blir trolig ferdigstilt innen utgangen av 2025. Restruktureringen antas å koste rundt 1,2 prosent av omsetningen over de neste tre årene, og 7.500 ansatte vil påvirkes. Tanken er å gjøre dagligvarekonglomeratet mer fokusert og lettere å forstå for investorene. Unilevers aksjekurs steg med 3 prosent.

Det franske IT-selskapet Atos befant seg i motsatt ende av spekteret, med et kursfall på 21 prosent. Krakket skyldtes at flyprodusenten Airbus har vraket sin plan om å kjøpe konsernets cybersikkerhetsvirksomhet. Et resultat er at Atos har utsatt fremleggelsen av sitt årsregnskap, angivelig for å vurdere andre strategiske muligheter.

For øvrig fortsetter lønnspakkene på Wall Street å krympe, i skarp kontrast til de fleste andre sektorer. Bonusene er nå blitt redusert i to år på rad, og er nå tilbake til nivåene fra 2019. Finansmedarbeiderne i USA får for tiden en snittbonus på 176.500 dollar, rundt 1,9 millioner kroner, inn på kontoen. Lønnskutten skyldes fallende aktivitet i kapitalmarkedene.