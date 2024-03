Saudi-Arabia vil sette opp et fond på rundt 40 milliarder dollar for å investere i kunstig intelligens (AI), skriver New York Times, og viser til tre personer som skal være orientert om planene.

En slik forvaltningskapital vil gjøre fondet til verdens største AI-investor.

Søker Silicon Valley-partner

Representanter for Saudi-Arabias statlige investeringsfond (PIF) har i løpet av de siste ukene diskutert et potensielt partnerskap med Andreessen Horowitz, et av Silicon Valleys største ventureselskaper, og andre investorer. Avisens kilder advarer om at planene fortsatt kan endres.

MULIG PARTNER: Ben Horowitz, medgründer av Andreessen Horowitz. Foto: Bloomberg

Andreessen Horowitz er allerede en aktiv AI-investor, og medgründer Ben Horowitz er venn med PIF-sjef Yasir Al-Rumayyan. De to skal ifølge én av kildene ha snakket om muligheten for at Andreessen Horowitz åpner kontor i Riyadh.

En forvaltningskapital på 40 milliarder dollar vil overgå summene som typisk hentes inn av amerikanske ventureselskaper og overskygges bare av japanske SoftBank, som lenge har vært verdens største investor i oppstartsselskaper.

Kapitalkrevende prosjekter

Det er en kjent sak at AI-prosjekter er kapitalkrevende. Oppstartsselskapet Anthropic hentet i løpet av ett år inn 7 milliarder dollar, og i februar skrev Wall Street Journal at OpenAI-sjef Sam Altman trenger utrolige 5-7.000 milliarder dollar for å reformere halvledermarkedet – og har fridd til De forente arabiske emirater.

7.000 milliarder dollar tilsvarer nesten en tredjedel av amerikansk BNP og nærmer seg det føderale 2022-budsjettet på 6.300 milliarder dollar. Historisk sett er det 3.000 milliarder dollar mer enn hva USA brukte (inflasjonsjustert) under andre verdenskrig.

To av New York Times-kildene hevder at Saudi-Arabias nye investeringsfond sannsynligvis vil være oppe og gå i løpet av andre halvår 2024.

Mislykket SoftBank-satsning

Avisen påpeker at Saudi-Arabia ikke har truffet spesielt godt med sine teknologiinvesteringer hittil, selv om 3,5 milliarder dollar ble spyttet inn i Uber i 2016.

Saudi-Arabia gikk i sin tid inn med 45 milliarder dollar i SoftBanks Vision-fond på 100 milliarder dollar, penger som ble sluset inn i titalls selskaper inklusive nå konkursrammede WeWork og andre mislykkede oppstartsselskaper – som den robotbaserte pizzaprodusenten Zume.