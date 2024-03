Aksjene til teknologikjempen Samsung Electronics, et av verdens største selskaper, stiger mer enn 5,6 prosent onsdag etter at det kom rapporter om interesse fra Nvidia, som produserer kraftige grafikkprosessorer som kan brukes til blant annet utvikling av kunstig intelligens.

Nyheten går ut på at Nvidias medgrunnlegger og adm. direktør Jensen Huang under en pressebriefing onsdag ifølge koreanske medier antydet at Nvidia er i ferd med å la Samsungs nyeste minnebrikker bruke grafikkprosessorene deres.

Minnekortene baserer seg på high bandwidth memory (HBM), og skal ha svært rask hastighet.

«HBM-minne er veldig komplisert, og merverdien er veldig høy. Vi bruker mye penger på HBM,» sa Huang ifølge Korea Economic Daily.

Han skal videre ha lagt til at Nvidia er i ferd med å teste Samsungs HBM-brikker. «Samsung er veldig bra, et veldig godt selskap,» sa han videre, ifølge avisen.

Ifølge CNBC vil kvalifiseringsprosessen sannsynligvis innebære sjekker for å se om brikkene oppfyller Nvidias spesifikke krav. Dette forplikter imidlertid ikke selskapet til å kjøpe Samsungs produkter.

Konkurrent faller

Nyhetene kommer etter at konkurrenten SK Hynix kunngjorde at de var klare til å levere sine HBM-brikker til kunder, og Reuters skrev at Nvidia ville være deres første kunde.

Aksjene til SK Hynix faller imidlertid rundt 3,6 prosent onsdag. Samtidig er Samsungs daglige oppgang var den største prosentvise økningen aksjen har sett siden september, ifølge CNBC.

Under årsforsamlingen for aksjonærene på onsdag uttalte medadministrerende direktør for Samsung Electronics, Kye-Hyun Kyung, at selskapet forventer å generere minst 100 millioner dollar i inntekter fra sin neste serie av avanserte brikkepakkeprodukter i 2024, ifølge Reuters.