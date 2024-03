USAs justisdepartement saksøker Apple

Det amerikanske justisdepartementet hevder Apple har opprettholdt et ulovlig monopol på smarttelefonmarkedet, og saksøker derfor teknologigiganten. Det skriver The Verge.

Departementet mener Apple i praksis låser inne forbrukerne og gjør opplevelsen verre for konkurrende produkter. I tillegg beskyldes teknologigiganten for å øke prisene på bekostning av forbrukerne, som blir mer avhengige av selskapets iPhone.

«Apple bruker sin monopolmakt til å utvinne mer penger fra forbrukere, utviklere, innholdsprodusenter, kunstnere, forleggere, småbedrifter og handelsmenn, blant andre», står det i søksmålet, som ble levert inn til en domstol torsdag.

Hindrer konkurransen

Det er en kjent sak at Apple-enhetene fungerer svært godt sammen, men langt fra like bra i kombinasjon med andre teknologiselskapers enheter.

Apple er for tiden verdens nest største selskap, med en markedsverdi på svimlende 2.677 milliarder dollar.

USAs justisdepartement er skarp i tonen i søksmålet.

– Apple kveler konkurransealternativer fra rivaliserende teknologier, sier departementets leder for antitrust-divisjonen, Jonathan Kanter.

Flere eksempler

Blant annet peker justisdepartementet på at Apple har forverret kvaliteten på meldingsutvekslinger mellom iPhone og Android-enheter, kontra mellom to iPhone-brukere. Apple begrenser også funksjonaliteten til andre produsenter av smartklokker, og brukere av Apple Watch blir låst til iPhone fordi klokken ikke fungerer optimalt med andre smarttelefoner.

De har også hindret andre selskaper å legge til betalingsmuligheter via iPhone, noe Vipps har vært frustrert over. Til nå har man nå bare hatt muligheten til å betale via tapping på Apple Pay.

App-utviklere har også klaget på monopolet Apple Store har. Det er den eneste muligheten selskaper har til å få appene sine til iPhoner. Spotify har blant annet uttrykt sin misnøye med at Apple i tillegg krever 15 til 30 prosent av inntektene fra abonnementstjenestene som tilbys i Spotify.

Motsetter seg søksmålet

Apple sier søksmålet «truer hvem de er», ifølge The Verge.

– Hvis det lykkes, vil det hindre vår evne til å skape den typen teknologi folk forventer fra Apple – der maskinvare, programvare og tjenester krysser hverandre. Det ville også sette en farlig presedens, som gir regjeringen fullmakt til å ta en sterk hånd i utformingen av folks teknologi. Vi mener dette søksmålet er feil både faktisk og juridisk, og vi vil forsvare oss kraftig mot det, sier talsperson Fred Sainz.