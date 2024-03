Sam Altman har flere ganger uttalt at han ikke eier noen aksjer eller har noe eierskap i OpenAI – selskapet han var med å grunnlegge i 2015 og som nå er verdt over 80 milliarder dollar.

Til 38-åringens flaks investerte han tidlig i Reddit. Nettforum-giganten debuterte med et brak på Wall Street torsdag, og endte opp hele 47,5 prosent. Det var meget godt nytt for Altman, som er selskapets tredje største aksjonær med over 7,6 prosent av aksjene.

OpenAI-sjefens aksjer steg 200 millioner dollar i verdi, tilsvarende 2,2 milliarder kroner. Fredag er aksjene hans totalt verdt 613 millioner dollar, skriver CNBC. I norske kroner blir det drøyt 6,6 milliarder.

Altman kan imidlertid ikke ta kjapp gevinst i investeringen. Det er et salgsforbud, en såkalt lock-up periode, i seks måneder for alle eksisterende aksjonærer i Reddit.

Mangedoblet pengene

Foruten å være toppsjef i selskapet som skapte ChatGPT, er Altman også kjent som en oppstartsinvestor. Blant annet har han investert i Airbnb, Uber og Instacart, ifølge CNBC.

Reddit har vært en av hans største veddeløpshester, og han satt også i selskapets styre frem til januar 2022.

Den sosiale plattformen har nå en markedsverdi på nærmere 8 milliarder dollar etter gårsdagens verdihopp. Det er likevel et stykke ned fra toppen i 2021, da Reddit hentet penger som verdsatte selskapet til 10 milliarder dollar. Året etter skrev Bloomberg at selskapet potensielt kunne gått på børs til 15 milliarder dollar.

I 2021 investerte Altman totalt 60 millioner dollar i Reddit i to emisjoner. 50 millioner ble investert til 42,47 dollar pr. aksje, mens 10 millioner ble spyttet inn for 61,79 dollar pr. aksje. Til sammenligning endte aksjekursen på 50,15 dollar torsdag.

Altman kjøpte sine første aksjer i Reddit i 2014, og disse har ifølge CNBC blitt doblet flere ganger.

Advance Publications er største eier med rundt 30 prosent av aksjene i Reddit, mens kinesiske Tencent er nest størst.

– Jeg elsker det

Mens Reddit har vært en klok investering for Altman, er OpenAI hans hjertebarn. Dokumenter viser at han kun tjente 73.500 dollar, snaue 800.000 kroner, for toppsjefjobben i 2022.

Microsoft er OpenAIs største eier, og til sammenligning tjente toppsjef Satya Nadella svimlende 55 millioner dollar i 2022 – eller 590 millioner kroner.

Penger er altså ikke motivasjonen, ifølge Altman.

– Jeg gjør dette fordi jeg elsker det, sa han i en høring.