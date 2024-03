AI er ikke svaret på alt

Hva er det behov og rom for i markedet? Hvilke nye tjenester kan vi utvikle med ny teknologi? Hvilke kvalitetsparametere vil gi økt konkurransekraft – og kan vi levere bedre på disse med digitale løsninger? Hvilke rutineoppgaver kan automatiseres og digitaliseres? Hvilke data disponerer vi som kan danne basis for nye produkter og tjenester?

Svaret på disse spørsmålene er ikke nødvendigvis AI. De kan være det, men også helt andre teknologier. Kanskje er svaret digitalisering, dataanalyse, skymigrering eller automatisering? Den som ikke fornyer strategien og lar teknologien være en del av den, forsømmer seg og ligger tynt an i konkurransen. Men verdifokuset er avgjørende – også etter frislippet av generativ kunstig intelligens.

De mest lovende brukstilfellene for AI på kort sikt er innen persontilpassede kundeopplevelser. Løsninger for callcenter-automatisering, service-bots og kunnskapsformidling utgjør en forskjell både internt hos kundene våre og overfor sluttkundene. Parallelt opplever vi at flere og flere av våre kunder ønsker å eksperimentere med generativ AI for å styrke seg på forskningssiden. Eksempler er raskere utvikling av nye medisiner og mer energivennlig design av fysiske industriprodukter. Mulighetene er mange.

Kunstig intelligens blir ikke mer intelligent enn menneskene som forstår hva teknologien kan gjøre – og hva den ikke kan gjøre. Det handler om kunnskap og helhetlig strategi.

Teknologiskiftene vi har vært igjennom har lært oss hva som fungerer – og ikke fungerer. Denne innsikten trenger ledere for å lykkes. Det er nemlig ikke teknologien i seg selv som skaper verdien. Det er virksomhetenes evne til å tilpasse seg teknologien og finne gode bruksområder, som avgjør om et teknologisk skifte blir vellykket.

Rekkevidden av det pågående teknologiskiftet er større og kraftigere enn noe vi tidligere har sett, og verdipotensialet enormt. Derfor må virksomhetsledere ta grep tidlig – og ikke sette innføringen av copiloter på autopilot.

Jens Middborg

Adm. direktør i Capgemini Norge