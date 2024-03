Trist uthenging av Crayon Group

Debattinnlegg: Rune Syversen, styreleder i Crayon Group.

I fredagens kommentar, inspirert av Finansavisens egen «aksjepod», fortsetter Karl Johan Molnes å radbrekke både enkeltpersoner og selskapene slik han begynte etter Crayon Group fjerdekvartalsfremleggelse i februar.

Jeg må spørre meg på hvilket grunnlag. Ikke har vi hugget trær i hagen hans eller parkert bilen foran oppkjørselen hans. At Molnes som siviløkonom kan sine tall er det liten tvil om, men hans kompetanse om markedsdynamikken for programvare- og skytjenester virker mindre imponerende. Det besynderlige er at han angriper forretningsmodellen til både Crayon Group og selskaper som Microsoft, Amazon Web Services og Google – der han forsøker å skape et inntrykk av at de ikke får betalt «sør for Luzern».

Alle med et visst innblikk i den globale datasenterkonsolideringen forstår at om Molnes’ påstand hadde hold, ville aldri verdens største programvare- og skyselskaper investert hals over hode innenfor disse områdene. Det hadde kostet lite og lest seg opp på realitetene, som for øvrig beskrives godt av Jens Rugseth i «aksjepodden». Crayon Group er ifølge Gartner Group best i deres «magic quadrant» for nettopp å hjelpe kunder og partnere med besparelser og forvaltning av programvare- og skytjenester. Crayon Group opererer her i konkurranse med de største konsulentselskapene i verden, og utmerker seg år etter år om Molnes her hadde tatt seg bryet med å sjekke.

Crayon Group har i dag 4.500 ansatte i 46 land, og er Microsofts raskest voksende skypartner

Molnes’ agenda handler derfor om noe annet enn faktabasert journalistikk, og han går åpenbart etter «mannen istedenfor ballen». Det er jo ofte slik at de beste dommerne sitter på tribunen uten evne til å både spille og dømme kampen. Her fremstår Molnes i særstilling i sitt angrep på både selskapene Crayon Group og Karbon Invest samt enkeltpersonene bak.

Når det gjelder Crayon spesifikt, er det etter vårt syn lett å være stolt av å være en av Microsofts største partnere på verdensbasis. Crayon Group har i dag 4.500 ansatte i 46 land, og er Microsofts raskest voksende skypartner. Gjennom årene har vi mottatt en rekke utmerkelser på global basis basert på våre konsulenters kompetanse. I 2019 ble Crayon Group tildelt utmerkelsen som Microsofts beste partner innenfor kunstig intelligens, basert på arbeid og prosjekter for flere store multinasjonale selskaper i konkurranse med flere tusen Microsoft-partnere.

At veksten har påvirket lønnsomheten i selskapet er det eneste Molnes kan gis rett i, og det er noe vi jobber hver eneste dag med å forbedre. Allikevel, å bruke tegneserienavn på selskapets adm. direktør samt henge ut eiere og styremedlemmer uten faktabasert argumentasjon er ikke bare trist, men stiller også spørsmål ved Molnes’ manglende integritet og journalistiske tilnærming.

Rune Syversen

Styreleder i Crayon Group