For ganske nøyaktig tre år siden annonserte den kinesiske smarttelefonprodusenten Xiaomi planer om å gå inn i markedet for elbiler, og like før nyttår i fjor viste selskapet frem sin SU7-modell (Speed Ultra 7).

SATSER: Xiaomi-gründer og konsernsjef Lei Jun. Foto: NTB

Torsdag denne uken slipper Xiaomi offisielle prislister og åpner for testkjøring og bestillinger, men allerede mandag gikk konsernsjef Lei Jun ut og røpet den øvre grensen i prisintervallet.

«Xiaomi SU7 skal bli den best utseende, mest lettkjørte og mest intelligente sedanen under 500.000 yuan (69.300 dollar)», skrev Lei ifølge flere medier – deriblant CNBC og Reuters – i et innlegg på den kinesiske sosiale medieplattformen Weibo.

Ifølge et annet Lei-innlegg ble bilen fra mandag stilt ut i 76 Xiaomi-butikker fordelt på 29 kinesiske byer, og i et showroom sentralt i Beijing sto potensielle kunder og bilbloggere i kø for å få tatt en nærmere titt på både «ocean blue» og andre versjoner. Samtidig introduserte Xiaomi ifølge Reuters appen «Xiaomi Car» på kinesiske app-butikker.

Opp mot Tesla

Konserndirektør Weibing Lu har tidligere opplyst til CNBC at selskapet sikter mot premium-segmentet av elbilmarkedet, noe som vil sette Xiaomi opp mot selskaper som Tesla i Kina. Sistnevntes Model S begynner på 698.900 yuan i Kina, mens Model 3 starter på 245.900 yuan.

UTFORDRES: Tesla Model S. Foto: NTB

Xiaomi vil også konkurrere mot en rekke hjemlige aktører, inklusive BYD, Nio, Xpeng og Li Auto, hvorav mange også sikter seg mot det øvre sjiktet av et elbilmarked som har endret seg mye på de tre årene som har gått siden Xiaomi først offentliggjorde sine ambisjoner. Konkurransen er knallhard, og truer veksten.

SU7 vil komme i to versjoner – én med opptil 668 kilometer kjørelengde på én lading og en annen med opptil 800 kilometer rekkevidde. Til sammenligning har Tesla Model S opptil 650 kilometer rekkevidde. Xiaomis biler vil bli fremstilt av den statseide bilprodusenten BAIC Group i Beijing – på en fabrikk med kapasitet til 200.000 kjøretøyer i året.

Three years ago, I announced that Xiaomi was going to enter the EV market. This is my final new venture - I am putting my reputation on the line to fight for a vision I deeply believed in. Over the past three years, I have faced countless challenges. But one thing remained… pic.twitter.com/BQUq7UY0Pl — Lei Jun (@leijun) March 25, 2024

Rykte på spill

Reuters påpeker at også andre teknologiselskaper har inngått partnerskap med bilprodusenter, deriblant Huawei og søkemotorselskapet Baidu. Xiaomi, som ifølge IDC var verdens tredje største smarttelefonprodusent i 2023 med 12,5 prosents markedsandel, har lovet å investere 10 milliarder dollar i biler over en 10-årsperiode.

Konsernsjefen står ved ambisjonene han gikk ut med i 2021.

«Dette er mitt siste nye prosjekt – jeg setter mitt rykte på spill for å kjempe for en visjon jeg tror dypt og inderlig på», skriver Lei ifølge CNBC i et X-innlegg.