Etter å ha hentet 58,4 millioner kroner i en emisjon i februar besluttet selskapets generalforsamling den 19. mars å konsolidere aksjebeholdningen.

Konsolideringen skal skje gjennom at fem av de gamle Ensurge-aksjene gir rett til én ny aksje. Divisoren på fem skaper imidlertid problemer for selskapet.

Ensurges totale aksjebeholdning er på 2.738.777.268 aksjer. Dersom det skulle deles på fem gir det et desimaltall.

Dermed må beholdningen økes. Tirsdag melder selskapet at det utstedes to nye aksjer til en samlet parverdi på 0,20 kroner. Dermed økes aksjebeholdningen til 2.738.777.270 aksjer, som er delelig på to.



Hver aksje har en parverdi på 0,10 kroner, som setter selskapets aksjekapital til 273.877.727 kroner. Siste dag man kan handle aksjen med retten til å samle aksjene vil være 4. april.

Aksjen har så langt i år steget 125 prosent.