Telenor Norge gjør endringer i tre divisjoner. Endringene medfører nedbemanning av rett i overkant av 100 ansatte, og i tillegg vil antall vikarer og konsulenter reduseres betydelig, går det frem av en pressemelding.

Som en del av dette avvikler Telenor kundesenteret i Rørvik, med sine 35 medarbeidere.

– Omgivelsene våre er i stor endring, digitaliseringen skyter fart og åpner for nye muligheter. For å møte kundenes behov må vi digitalisere og utforske nye arbeidsmåter. Dette fører til organisasjonsendringer, bortfall av roller og bortfall av manuelle arbeidsoppgaver, sier Telenor Norge-sjef Birgitte Engebretsen i en kommentar.

– Skal skape mer verdi

Endringene, som ifølge selskapet «skal skape mer verdi for kundene», innføres fra 1. mai.

Telenor presiserer at den andre avdelingen i Rørvik, som primært arbeider med fakturering og betaling for Telenor Norge, ikke berøres av nedbemanningen.

– Nå er vi opptatt av å gjennomføre endringene på en ryddig og god måte, og sørge for en så god ivaretakelse som mulig av de som blir berørt av nedbemanningen. Dette er en tung beskjed å motta, og vi gjør det vi kan for å hjelpe berørte medarbeidere til å finne annet arbeid. Fast ansatte som blir berørt av bemanningsreduksjon vil få tilbud om sluttavtale med omstillingsbistand, fortsetter Engebretsen.

Føyer seg inn i rekken

Onsdagens beskjed føyer seg inn i rekken av nedbemanninger i Telenor Norge de siste 20 årene. Senest i januar i fjor ble 6 prosent av arbeidsstokken sagt opp, det vil si 200 av de daværende 3.250 ansatte.

Begrunnelsen var den samme som denne gang: reduksjon av aktiviteter, ny organisasjonsstruktur og nye arbeidsmetoder.

– Jeg vil ikke si at i en makroøkonomisk situasjon som den vi står i at kostnader ikke er viktig for oss, da vi ønsker å skape lønnsom vekst. Har vi lønnsom vekst i Telenor, har vi også muligheten til å fortsette å investere slik vår rolle krever, svarte Engebretsen på Finansavisens spørsmål om fjorårets nedbemanning var relatert til kostnadskutt.

– Vi er midt i oppløpet av å bygge ut et 5G-nett, og det er klart at de investeringene er store, og de må vi ta for å sikre at vi fortsatt er konkurransedyktige fremover, la hun til.