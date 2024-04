Easee trekker rettsaken i Sverige

Elbillader-produsenten Easee har i dag besluttet å trekke rettsaken mot den svenske tilsynsmyndigheten Elsäkerhetsverket, vedrørende salgsforbudet av produktene Home og Charge i Sverige, skriver selskapet i en pressemelding.

– Rettssaken handlet ikke om produktenes sikkerhet. Vår beslutning om å trekke rettssaken er strategisk: Vi vil sette sikkerhet først, sikre samsvar med myndighetenes krav og prioritere dialog, sier midlertidig daglig leder i Easee, Erik Færevaag.

For snart ett år siden stanset Elsäkerhetsverket salget av produktene Home og Charge. Samtidig ble det fremmet et krav om tiltak for de allerede installerte laderne i landet. Salgsforbudet snudde alt på hodet for det norske selskapet. Fort ble det massepermitteringer og Easee tok saken til retten.

– Vi ønsker å anerkjenne Elsäkerhetsverkets arbeid for å opprettholde industristandarder og forbrukersikkerhet. De har identifisert tydelige områder for forbedringer og for oss har dette vært viktig læring, sier Lene Kristin Wilhelmsen, Juss- og samsvarsdirektør i Easee nå.

Parallelt med rettsløpet har Easee presentert en tiltaksplan for Elsäkerhetsverket, som det nå avventer tilbakemelding på.

– Vi ønsker å utbedre de manglene som Elsäkerhetsverket pekte på i sitt opprinnelige vedtak. Vi har samtidig bedt om veiledning dersom de ikke skulle være fornøyde med metodikken vi bruker for å vise at vi opprettholder industrikravene, sier Wilhelmsen.