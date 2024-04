Disney-maktkamp avgjort

Walt Disney har sikret seg nok støtte fra aksjonærene til å stemme ned aktivistinvestoren Nelson Peltz og hans hedgefond Trian Fund Management på morgendagens årlige generalforsamling, opplyser kilder med kjennskap til saken til Reuters.

AKTIVIST: Nelson Peltz. Foto: Bloomberg

Trian ville ha Peltz og Disneys tidligere finansdirektør Jay Rasulo inn i styret, og de samme kildene hevder at et annet hedgefond – Blackwells Capital – også har mislyktes i å få inn sine tre nominerte kandidater.

– Ikke for amatører

Dermed ser Disney-styret til ut å bli sittende, etter at konsernsjef Bob Iger ifølge Financial Times har fått støtteerklæringer fra JP Morgan-sjef Jamie Dimon, medlemmer av Disney-familien og fremtredende aksjonærer som Laurene Powell Jobs og Star Wars-skaper George Lucas. Sistnevnte kom inn på eiersiden da han solgte Lucasfilm til Disney for 4,05 milliarder dollar i 2012.

STØTTER IGER: George Lucas. Foto: Bloomberg

Flere kilder bekreftet overfor CNBC i mars at han nå er selskapets største enkeltinvestor.

«Kamphanene» Trian og Blackwells mener Disney har mistet sin kreative gnist og sviktet i utnyttelsen av ny teknologi, og vil overhale konsernets tradisjonelle TV-kanaler. Men i et skriv til kanalen argumenterte Lucas i forrige måned med at det «å skape magi er ikke for amatører.»



«Jeg fortsetter som storaksjonær fordi jeg har full tillit til og tro på Disneys kraft og Bob Igers historikk i å skape langsiktige verdier. Jeg stemmer for Disneys 12 styremedlemmer med alle mine aksjer og oppfordrer andre aksjonærer til å gjøre det samme», het det videre.

Sluttet som pensjonist

Siden Iger ble hentet tilbake som sjef fra pensjonisttilværelsen i 2022 har han igangsatt en omfattende restrukturering, med kostnadskutt og oppsigelser av flere tusen ansatte i et forsøk på å strømlinjeforme konsernet og gjøre strømmetjenesten Disney+ lønnsom.

STØTTER IGER: NBIM, ledet av Nicolai Tangen. Foto: Bloomberg

Videre har Disney de siste månedene investert 1,5 milliarder dollar i «Fortnite»-produsent Epic Games, varslet lansering av en ESPN-strømmetjeneste i 2025 og frisket opp styret med to nye medlemmer.

Oljefondet støtter Iger

På aksjonærsiden har Iger, foruten Jobs og Lucas, støtte fra selveste Statens Pensjonsfond Utland (mest kjent som oljefondet). Forvalteren Norges Bank Investment Management (NBIM) er inne blant Disneys ti største aksjonærer, og har ifølge en melding Financial Times viser til gitt sin støtte til det sittende styret.

Avisen trekker frem at også topp 20-aksjonær T Rowe Price gjorde det samme mandag denne uken.

Peltz og Trian har i løpet av ukene før generalforsamlingen hentet støtte fra innflytelsesrike Institutional Shareholder Services og pensjonsfondet Calpers i California. Sistnevnte har overfor Reuters begrunnet sine stemmer til Trians kandidater med at Disney vil tjene på «friske øyne» i styret.

Da Peltz/Trian kjøpte seg kraftig opp og lanserte ambisjoner om Disney-styreplasser i oktober i fjor, hadde aksjekursen nettopp truffet sitt laveste siden 2014 etter en periode med svak lønnsomhet.