Tesla slapp tirsdag tall som viste at elbilprodusenten leverte 386.810 biler i første kvartal, mye mindre enn selv de laveste estimatene. Markedet reagerte med å sende aksjen ned 5 prosent på Wall Street, og fra start onsdag er den ned ytterligere 0,5 prosent.

Den skuffende rapporten har fått Tesla-pessimistene på banen for alvor.

– Dette var virkelig begynnelsen på slutten for Tesla-boblen, og sannsynligvis den største aksjeboblen i moderne historie, sier managing partner Per Lekander i investeringsselskapet Clean Energy Transition til CNBC.

Lekander estimerer at Tesla vil tjene 1,40 dollar pr. aksje for 2024, og spår aksjen i 14 dollar – ned over 90 prosent fra tirsdagens sluttkurs 166,63 dollar.

– Nullvekstaksje

– Tesla er en nullvekstaksje og bør verdsettes til 10 ganger fremtidig inntjening, mot 58 ganger i dag. Likevel kan ikke aksjen bli liggende på 14 dollar. Faller den under et visst nivå, på grunn av alt som har skjedd, kommer selskapet til å gå konkurs, fortsetter han overfor kanalen.

TESLA-OPTIMIST: Cathie Wood. Foto: Bloomberg

Clean Energy Transition forvaltet fra lanseringen i 2015 sine energifond gjennom Lansdowne Partners, men satte i 2022 opp sitt eget forvaltningsselskap. Lekander har vært short i Tesla siden 2020, og Clean Energy Transition vil derfor tjene på et eventuelt Tesla-fall.

Hedgefondforvalteren er klar på at Tesla først og fremst har et etterspørselsproblem.

– Teslas forretningsmodell har vært basert på sterk topplinjevekst, vertikal integrasjon og direktesalg til forbrukerne. Denne modellen er briljant når et selskap vokser, men går i revers når salget faller, sier han.

Optimist er i tvil

Analytikere i HSBC og TD Cowen er blant dem som onsdag har kuttet i kursmålene, og selv den notoriske Tesla-optimisten Dan Ives i Wedbush Securities – med et kursmål på 300 dollar – bekymrer seg.

«La oss si det som det er: Mens vi forventet et dårlig første kvartal, var dette et ubetinget katastrofalt første kvartal som er vanskelig å bortforklare. Vi ser dette som et banebrytende øyeblikk i Tesla-historien», skriver han ifølge CNBC i et kundenotat.

Hvis ikke Musk snur dette rundt, mener Ives at selskapet «åpenbart kan stå foran mørkere dager.»

Cathie Wood kjøper

Cathie Wood i Ark Invest ser derimot kjøpsmuligheter i Tesla etter et kursfall på 30 prosent hittil i 2024, og reagerte ifølge kanalen på tirsdagens nedgang med å øke sin eksponering. Fondene hennes har plukket opp rundt 235.000 ytterligere aksjer for rundt 39 millioner dollar.

– Når aksjen er blitt halvert, er ikke dette tiden for å stikke av om du – som oss – tror Tesla kommer til å bli nettverket for selvkjørende taxier, sier hun til CNBC onsdag.

Wood har tidligere spådd Tesla-aksjen i 2.000 dollar i løpet av de neste fem årene.