Managing partner Per Lekander i investeringsselskapet Clean Energy Transition har lenge sett dystert på fremtiden for Tesla, og fikk vann på mølla etter den svake førstekvartalsoppdateringen denne uken.

– Dette var virkelig begynnelsen på slutten for Tesla-boblen, og sannsynligvis den største aksjeboblen i moderne historie, sa han til CNBC.

– Kan doble seg

Den notoriske Tesla-shorteren er langt mer optimistisk til et par andre bilaksjer: Mercedes og Stellantis.

Dersom disse to disse selskapene hadde blitt verdsatt på linje med andre store produsenter, kan de ifølge Lekander doble seg fra dagens nivåer.

– Hvis jeg sammenligner med andre industrielle selskaper med lignende marginer, syklikalitet og balanse, bør Stellantis være en 10x P/E-aksje og Mercedes mer rundt 15x, noe som antyder at de fortsatt har minst 100 prosent oppside herfra, skriver han i en e-post til CNBC torsdag.

Lekander påpeker at Stellantis, med blant annet Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat og Jeep i porteføljen, har levert nesten 100 prosent totalavkastning de siste to årene, med 30 prosent fra utbytter. I samme periode er totalavkastningen for Mercedes 35 prosent, mens Tesla har halvert seg.

– Massivt bullish

Likevel handles både Stellantis og Mercedes til omtrent seks ganger fremtidig P/E. I mellomtiden fortsetter Tesla å ligge på nesten 60 ganger neste års inntjening.

Lekander avviser overfor CNBC tanken om at den selvkjørende programvaren rettferdiggjør den høye Tesla-vurderingen, og begrunner dette med at produktet fortsatt er i en tidlig forsknings- og utviklingsfase.

Samtidig påpeker Clean Energy Transition-partneren at Mercedes faktisk er en av få bilprodusenter som har inngått partnerskap med Nvidia for å lage «programvaredefinerte kjøretøy» i nær fremtid.

– Jeg er derfor fortsatt massivt bullish på kvalitetsbilaksjer, Stellantis og Mercedes er mine favoritter, siden selskapene er godt drevne og fullt eierstyrte, fortsetter Lekander.