Administrerende direktør og grunnlegger av Tesla, Elon Musk, avslørte fredag på X at selskapets lenge ventede robottaxi vil bli avduket den 8.august i år.

Markedet sendte Tesla-aksjen opp hele 5,1 prosent på nyheten i etterhandelen på New-York børsen.

Dette kom som en sterk kontrast etter at aksjen falt tungt på Wall Street fredag.

Den siste uken har Tesla rullet ut den nyeste versjonen av sjåførstøtteprogrammet sitt, markedsført som «Full Self-Driving» til forbrukerne.

Samtidig har selskapet meldt at neste generasjons kjøretøyplattform vil inkludere både en billigere bilmodell og en dedikert robottaxi. Mens protoyper enda ikke er avslørt, er forventningene høye.

Skrinlegger planer, eller?

Tidligere på fredag avslørte Reuters at Tesla skrinlegger planene om den etterlengtede "billigbilen" Model 2 for godt. I stedet vil de flytte flere ressurser for å akselerere utviklingen av en robottaxi.

Musk reagerte sterkt på påstandene med å si at «Reuters lyver», uten å gi noen detaljer, skriver Bloomberg.

Musk sine overdådige og uforventede produktkunngjøringer har vært en sentral del av Tesla sin markedsføring og strategi for å skape entusiasme blant kunder og investorer.

Med den kommende lanseringen av robottaxien følger investorerer nøye med på utviklingen, mens spenningen bygger seg opp mot lanseringsdatoen senere i år.