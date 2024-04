Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) oppgraderer sine USA-planer. Mandag ble det kjent at verdens største halvlederprodusent skal lage sine toppmoderne to nanometer-brikker (nm) i den andre fabrikken selskapet bygger i Phoenix, Arizona.

JEKKER OPP USA-PLANER: TSMC, verdens største brikkeprodusent. Foto: Bloomberg

TSMC vil også øke USA-investeringene fra 40 til 65 milliarder dollar for å bygge en tredje fabrikk som før 2030 vil produsere to nm eller enda mer avansert teknologi.

Ifølge en pressemelding fra partene, gjengitt av blant andre Financial Times, er motytelsen 6,6 milliarder dollar i tilskudd og opptil 5 milliarder dollar i lån fra det amerikanske handelsdepartementet. Subsidiene kommer under Chips Act, som ble vedtatt i 2022 for å styrke den amerikanske halvlederindustrien.

I mars kunngjorde Joe Biden-administrasjonen en avtale om 8,5 milliarder dollar i tilskudd, og opptil 11 milliarder dollar i lån til Intel mot løfter om 100 milliarder dollar i nye investeringer.

Nærmere målet

TSMC-avtalen hjelper Washington mot målet om å ta tilbake 20 prosent av verdensproduksjonen for avanserte halvledere til landet innen 2030. Ifølge avisen blir 90 prosent av toppmoderne brikker for tiden produsert i Taiwan, og i bakhodet hos amerikanerne er frykten for en kinesisk invasjon av øya.

DEN FØRSTE: TSMC skal bygge tre fabrikker i Phoenix, Arizona. Her fra byggingen av den første. Foto: Bloomberg

«TSMC utvider produksjonskapasiteten i Arizona slik at vi for første gang noensinne vil produsere, i stor skala, verdens mest avanserte halvledere her i USA. Vi styrker vår nasjonale sikkerhetsposisjon massivt», sier USAs handelssekretær Gina Raimondo i en uttalelse.

Avtalen betyr ifølge Financial Times at noen av de mest avanserte brikkene brukt i kunstig intelligens (AI) kan produseres i USA innen utgangen av tiåret, i stedet for at produsenter som Nvidia og AMD må stole på asiatisk produksjon.

– Ga ikke mening

TSMCs plan var opprinnelig å kjøre sine amerikanske fabrikker på produksjonsteknologi én generasjon eldre enn den mest avanserte brukt i masseproduksjon i Taiwan. Den første Arizona-fabrikken starter fire nm-produksjon neste år, mens den andre ville ha tilbudt tre nm to–tre år senere.

– Men de fleste AI-brikker vil kjøre på tre nm fra neste år eller 2026. Så disse brikkene må bygges i Taiwan, sier analysesjef for Taiwan i UBS, Randy Abrams.

En ingeniør med kjennskap til prosessen opplyser til avisen at Nvidia og andre leverandører av AI-brikker trolig vil ha migrert til to nm innen åpningen av TSMCs andre Arizona-fabrikk.

– Vår opprinnelige plan om å kjøre tre nm på den fabrikken ga derfor ikke mening, sier en ikke-navngitt TSMC-direktør.