Elbilprodusenten Fisker er i store økonomiske problemer, og kutter nå prisene på alle lagerbiler med opptil 200.000 kroner. Tilbudet kommer dog med ganske stor advarsel, skriver Tek.no.

I liten skrift nederst på siden står det nemlig at «kjøperne må påregne et permanent tap av muligheten til å gjøre gjeldende krav på materialfeil og garantikrav.» Kjøpere av en Fisker Ocean etter 5. april 2024 erklærer ifølge selskapet i kontrakten at de har blitt informert om risikoen.

Andre markeder også

Selskapet har ifølge nettstedet gjort samme grep i USA og andre markeder, og JyllandsPosten hadde en sak om samme ansvarsfraskrivelse i Danmark i helgen.

– Hvis Fisker overlever, har du kanskje fått en billig bil som også skal oppdateres i fremtiden og har et servicenett. Men går Fisker konkurs, er bilen i realiteten verdiløs, sier den danske bilanalytikeren René Tønder til norske Bilnytt.

Priskuttet betyr at du kan få en Fisker Ocean Extreme med firehjulstrekk, 478 hestekrefter og 707 kilometer WLTP-rekkevidde til rundt 400.000 kroner. Risikoen er altså at bilen får en programvarefeil og ikke starter opp igjen. Og denne risikoen synes høyst reell, ettersom Tek.no i en nylig test karakteriserte programvaren som «fortsatt ikke helt i mål.»

– Vær svært forsiktig

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet opplyser til nettstedet at Fisker ved å fraskrive seg ansvar for bilene de selger vil bryte forbrukerkjøpsloven.

– Selskapet trenger ikke å selge bil med garanti, men kan ikke avtale seg bort fra reklamasjonsretten, sier han, og påpeker at folk bør være svært forsiktige med å kjøpe en førstegenerasjons elbil som har behov for oppdatering av programvare.

– Går produsenten konkurs, hjelper det ikke å ha gode forbrukerrettigheter. Det vil ikke være noen å rette krav mot, fortsetter Iversen.

Fiskers Skandinavia-sjef Joar Tenfjord ville ikke kommentere saken overfor Tek.no.