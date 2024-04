Det er snakk om selskapene Stavanger 2024 Holding AS (tidligere KVS Technologies) og Stavanger 2024 Group AS (tidligere Field), skriver Sandnesposten.

Selskapene har en gjeld på henholdsvis 160 millioner kroner og 178 millioner kroner. De to ble kjøpt opp i fjor høst, da en stor del av gjelden og de ansatte ble hentet ut av konsernet.

Styreleder Tore Gjedebo er eneste ansatt igjen i de to selskapene. Det var i underkant av 300 ansatte i selskapene i fjor.

– Det er ekstremt leit og synd at det ble slik, men da det først viste seg at det gikk galt, er vi veldig takknemlige for at SR-Bank har vært en god samarbeidspartner i å prøve å redde alle jobbene og holde virksomheten gående, sier Gjedebo til avisen.

