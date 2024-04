Bloomberg: Kraftig vekst for Tiktok-eieren

Siden selskapet ble stiftet i en leilighet i Beijing for tolv år siden har det vokst til å bli et av verdens største teknologiselskaper. Markedsverdien anslås til å være på cirka 225 milliarder dollar (tilsvarende rundt 2400 milliarder norske kroner) ifølge analysefirmaet CP Insights.

Bloomberg siterer «personer som er kjent med saken» på at resultatet før skatt og avskrivninger steg til over 40 milliarder dollar fra et nivå på rundt 25 milliarder dollar i 2022.

Inntektene skal ha økt fra 80 milliarder dollar til nesten 120 milliarder.

(NTB)