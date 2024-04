«Elbillader-produsenten Easee har i dag besluttet å trekke rettssaken mot den svenske tilsynsmyndigheten Elsäkerhetsverket, vedrørende salgsforbudet av produktene Home og Charge i Sverige», opplyste selskapet i en pressemelding 3. april.

Spoler vi frem til 10. april, har svenske myndigheter ennå ikke mottatt noen tilbaketrekning fra Easee, ifølge en oppdatering fra Elsäkerhetsverket.

«Elsäkerhetsverket forbereder seg dermed på rettssaken i Forvaltningsretten som er planlagt til 24.-25. april», skriver det videre.

«Skal sendes»

Easee opplyser i en e-post til Finansavisen at ingenting har endret seg.

– Det stemmer at vi skal trekke rettssaken mot Elsäkerhetsverket i Sverige. Vi jobber nå med å ferdigstille den formelle trekkingen som så skal sendes inn innen kort tid, skriver kommunikasjonsdirektør Marthe Kindervaag i e-posten.

– Hvorfor har det tatt så langt tid?

– Vi forbereder og kvalitetssikrer alle nødvendige dokumenter som vi ønsker å inkludere når vi trekker saken formelt. Vi har lært at det er viktig å være ekstra nøye med dokumentasjon fremover så vi kvalitetssikrer heller en gang for mye enn for lite.

Snudde alt

For snart ett år siden stanset Elsäkerhetsverket salget av Easee-produktene Home og Charge. Samtidig ble det fremmet et krav om tiltak for de allerede installerte laderne i landet. Salgsforbudet snudde alt på hodet for det norske selskapet. Fort ble det massepermitteringer, og Easee tok saken til retten.

«Vi ønsker å anerkjenne Elsäkerhetsverkets arbeid for å opprettholde industristandarder og forbrukersikkerhet. De har identifisert tydelige områder for forbedringer, og for oss har dette vært viktig læring», sa Lene Kristin Wilhelmsen, jus- og samsvarsdirektør i Easee, i pressemeldingen 3. april.