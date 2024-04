Sjefsbytte i Spotlio

Spotlio har torsdag kveld lansert det som omtales som et «planlagt ledelsesskifte».

Endringen innebærer at adm. direktør Christian Erlandson går over i en rolle som rådgiver til selskapets styre, mens Albert Ferrando, en av Spotlios grunnleggere og nå driftsdirektør i selskapet, tar over stillingen som adm. direktør.

Endringene har effekt fra 15. april.

Erlandson tiltrådte som adm. direktør 27. juni 2022, etter at Bent Grøver sluttet i stillingen 1. april samme år.

Styreleder i Spotlio, Thomas Wrede-Holm, sier i en kommentar at Erlandson har vært viktig i defineringen av selskapets strategiske retning, og at hans finansielle disiplin og positivt moment innen viktige forretningsområder har banet vei for at Spotlio når et positivt EBITDA-resultat i 2025.

– På vegne av styret vil jeg uttrykke min oppriktige takknemlighet til Christian for hans viktige bidrag under sin tid som adm. direktør, sier Wrede-Holm i en melding.

– Styret er også glad for at Albert har akseptert å ta på seg rollen som ny adm. direktør, legger han til.

Flere navnebytter

Spotlio het tidligere Canopy Holdings – navneskiftet fant sted i fjor høst . Canopy Holdings-navnet ble innført så sent som i januar 2022 – før det var selskapets navn Skitude Holdings.

Destinasjonsteknologiselskapet ble til ved en fusjon av spanske Skitude og norske Skioo, der blant andre Aksel Lund Svindal, Stein Erik Hagens Canica og Investinor var aksjonærer, i 2020. Samme år gikk det nye selskapet på børs ved en notering på Euronext Growth, til en IPO-kurs på 6,70 kroner.

Nå handles aksjen til rundt 40 øre – etter en oppgang på mer enn 60 prosent hittil i år. Det verdsetter selskapet til 80,4 millioner kroner. På det laveste har aksjekursen vært nede i 18 øre – i november i fjor.

Stein Erik Hagens Canica står nå oppført med en eierandel på 10,2 prosent i selskapet. Investinor har 14,6 prosent.