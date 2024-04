Astrocast-aksjen har krasjlandet. Fra en børsverdi på 3,4 milliarder er den nå på snaue 25 millioner. Kursen er ned fra 85 til 0,77 kroner pr. aksje. I november sa selskapet at det er betydelig usikkerhet knyttet til selskapets evne til fortsatt drift. Det har ikke endret seg.

Selskapet har lenge støttet seg på gjeldsfinansiering gjennom konvertible låneavtaler og banklån for å fortsette driften.

Nå varsler det sveitsiske selskapet markedet om en avnotering fra handel på Oslo Børs-plattformen Euronext Growth. Samtidig varsles det om å avslutte hele virksomheten dersom det ikke får ny finansiering før slutten av april.

«For øyeblikket, hvis selskapet ikke kan avnoteres i løpet av kort tid, tror vi det er sannsynlig at det ikke vil kunne skaffe nødvendig finansiering, og som et resultat vil selskapet ikke lenger være egnet for handel. Derfor må en avnotering forventes i alle relevante scenarier», skriver Astrocast i en børsmelding fredag.

«Sikre noe verdi»

Selskaper notert på Euronext må ikke levere rapporter kvartalsvis. I første halvdel av 2023 tapte selskapet 9,9 millioner sveitsiske franc på driften. Resultatet etter skatt endte med et tap på 10,2 millioner sveitser franc.

«Selskapet beklager at dette kanskje ikke er foretrukket for alle aksjonærer, men med tanke på alternativene, tror vi at det gir et alternativ for potensielt å sikre noe verdi for eksisterende aksjonærer,» skriver selskapet videre.

Diskusjoner med potensielle investorer er pågående, men diskusjonene beskrives som krevende, da aktørene ikke har det i sitt mandat å injisere kapital i offentlig omsatte selskaper.